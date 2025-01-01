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Вселенная Эйнауди. Концерт в планетарии
Билеты от 3000₽
Киноафиша Вселенная Эйнауди. Концерт в планетарии

Вселенная Эйнауди. Концерт в планетарии

6+
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Концерт музыки Людовико Эйнауди в Планетарии

Приглашаем вас на невероятно красивый концерт музыки известнейшего неоклассика Людовико Эйнауди под завораживающим звездным небом Планетария! Вас ждут впечатляющие виды космических пейзажей на огромном куполе и утонченно-трогательные композиции.

Пронзительная музыка Эйнауди звучит в культовых фильмах и лучших залах мира. Его альбомы бьют рекорды продаж в категории «классическая музыка». Сам Людовико уже долгое время не дает концертов, но у вас будет уникальная возможность услышать его главные произведения в исполнении оркестра Melodion Orchestra.

Очарование звездного неба

Представьте себе: космическое небо и манящие звуки "Night", слетающие с клавиш и смычка струнных, уносящие вас в далекую звездную даль. Не пропустите этот событийный концерт — он станет прекрасным подарком для ваших любимых, друзей и близких!

Вселенная Эйнауди ждет, спешите за билетами — их очень мало и они быстро расходятся!

Исполнители

Melodion Orchestra — это молодой союз музыкантов, талант которых по достоинству смогли оценить звезды мировой величины, такие как Хибла Герзмава, Петр Дранга, Алексей Воробьев, группа Кватро, Вадим Эйленкри и другие, выступая с Melodion в совместных концертах.

На счету музыкантов выступления в лучших залах страны, таких как: Московский международный дом музыки, Московская филармония, Кремлевский дворец, театр Вахтангова и др. Игру оркестра отличает невероятная виртуозность и тонкость. Порой кажется, что музыка «дышит», буквально «говорит» и трогает своим звучанием «до мурашек». Каждый концерт Melodion Orchestra — настоящее событие!

Состав оркестра

  • Наталья ТУПИКОВА-МОРОЗ (альт)
  • Агафия ГРИГОРЬЕВА (скрипка)
  • Снежана ПАЩЕНКО (скрипка)
  • Савва ГРИГОРЬЕВ (виолончель)
  • Александр ВЕРИЖЕНКО (клавиши)
  • Петр ПАВЛЮКОВ (бас-гитара)
  • Никита ЕЛАГИН (барабаны, перкуссия)

Программа концерта

  • Fly
  • Night
  • Primavera
  • Una Mattina
  • Elegy For The Arctic
  • Experience
  • Nuovole Bianche
  • Andare
  • Life
  • и другие

Возможны изменения в программе. Продолжительность концерта: 60 минут.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 августа
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
20:00 от 3000 ₽

Фотографии

Вселенная Эйнауди. Концерт в планетарии Вселенная Эйнауди. Концерт в планетарии Вселенная Эйнауди. Концерт в планетарии Вселенная Эйнауди. Концерт в планетарии Вселенная Эйнауди. Концерт в планетарии Вселенная Эйнауди. Концерт в планетарии Вселенная Эйнауди. Концерт в планетарии Вселенная Эйнауди. Концерт в планетарии Вселенная Эйнауди. Концерт в планетарии Вселенная Эйнауди. Концерт в планетарии

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