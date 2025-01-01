Вселенная Эйнауди. Концерт в планетарии

Концерт музыки Людовико Эйнауди в Планетарии

Приглашаем вас на невероятно красивый концерт музыки известнейшего неоклассика Людовико Эйнауди под завораживающим звездным небом Планетария! Вас ждут впечатляющие виды космических пейзажей на огромном куполе и утонченно-трогательные композиции.

Пронзительная музыка Эйнауди звучит в культовых фильмах и лучших залах мира. Его альбомы бьют рекорды продаж в категории «классическая музыка». Сам Людовико уже долгое время не дает концертов, но у вас будет уникальная возможность услышать его главные произведения в исполнении оркестра Melodion Orchestra.

Очарование звездного неба

Представьте себе: космическое небо и манящие звуки "Night", слетающие с клавиш и смычка струнных, уносящие вас в далекую звездную даль. Не пропустите этот событийный концерт — он станет прекрасным подарком для ваших любимых, друзей и близких!

Вселенная Эйнауди ждет, спешите за билетами — их очень мало и они быстро расходятся!

Исполнители

Melodion Orchestra — это молодой союз музыкантов, талант которых по достоинству смогли оценить звезды мировой величины, такие как Хибла Герзмава, Петр Дранга, Алексей Воробьев, группа Кватро, Вадим Эйленкри и другие, выступая с Melodion в совместных концертах.

На счету музыкантов выступления в лучших залах страны, таких как: Московский международный дом музыки, Московская филармония, Кремлевский дворец, театр Вахтангова и др. Игру оркестра отличает невероятная виртуозность и тонкость. Порой кажется, что музыка «дышит», буквально «говорит» и трогает своим звучанием «до мурашек». Каждый концерт Melodion Orchestra — настоящее событие!

Состав оркестра

Наталья ТУПИКОВА-МОРОЗ (альт)

Агафия ГРИГОРЬЕВА (скрипка)

Снежана ПАЩЕНКО (скрипка)

Савва ГРИГОРЬЕВ (виолончель)

Александр ВЕРИЖЕНКО (клавиши)

Петр ПАВЛЮКОВ (бас-гитара)

Никита ЕЛАГИН (барабаны, перкуссия)

Программа концерта

Fly

Night

Primavera

Una Mattina

Elegy For The Arctic

Experience

Nuovole Bianche

Andare

Life

и другие

Возможны изменения в программе. Продолжительность концерта: 60 минут.