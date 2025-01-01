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Киноафиша Вселенная Эйнауди. Концерт в планетарии

Вселенная Эйнауди. Концерт в планетарии

6+
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Космический концерт Людовико Эйнауди в московском Планетарии

Приглашаем вас на невероятно красивый концерт музыки известного неоклассика Людовико Эйнауди под завораживающим звездным небом Планетария! Это уникальное событие обещает стать настоящим подарком для любителей музыки и искусства.

Звуки космоса

Вас ждут впечатляющие виды космических пейзажей на огромном куполе и утонченно-трогательные композиции. Пронзительная музыка Эйнауди звучит в культовых фильмах и в лучших залах мира, а его альбомы бьют рекорды продаж в категории «классическая музыка». Сам Людовико уже долгое время не дает концертов, но у вас есть возможность услышать его главные произведения в исполнении оркестра.

Волшебство под звездным небом

Только представьте себе: космическое небо и манящие звуки композиции «Night», слетающие с клавиш и смычка струнных, уносящие вас в далекую звездную даль. Не пропустите этот событийный концерт — он станет замечательным подарком для ваших любимых, друзей и близких!

Исполнители

На сцене выступит Melodion Orchestra — молодой союз музыкантов, талант которых оценили звезды мировой величины: Хибла Герзмава, Петр Дранга, Алексей Воробьев и другие. Оркестр уже выступал в лучших залах страны, таких как Московский международный дом музыки, Московская филармония, Кремлевский дворец и театр Вахтангова. Игру оркестра отличает невероятная виртуозность и тонкость — порой кажется, что музыка «дышит», буквально «говорит», трогая своим звучанием до мурашек.

Состав Melodion Orchestra

  • Наталья ТУПИКОВА-МОРОЗ (альт)
  • Агафия ГРИГОРЬЕВА (скрипка)
  • Снежана ПАЩЕНКО (скрипка)
  • Савва ГРИГОРЬЕВ (виолончель)
  • Александр ВЕРИЖЕНКО (клавиши)
  • Петр ПАВЛЮКОВ (бас-гитара)
  • Никита ЕЛАГИН (барабаны, перкуссия)

Программа концерта

Вас ждут такие произведения, как:

  • Fly
  • Night
  • Primavera
  • Una Mattina
  • Elegy For The Arctic
  • Experience
  • Nuovole Bianche
  • Andare
  • Life
  • и др.

Пожалуйста, учтите, что программа может быть изменена. Продолжительность концерта — 60 минут.

Спешите за билетами!

Вселенная Эйнауди ждет вас. Билеты быстро расходятся, поэтому не упустите возможность стать частью этого уникального концерта!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 августа
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
20:00 от 3000 ₽

Фотографии

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