Вселенная Эйнауди. Концерт в планетарии

Космический концерт Людовико Эйнауди в московском Планетарии

Приглашаем вас на невероятно красивый концерт музыки известного неоклассика Людовико Эйнауди под завораживающим звездным небом Планетария! Это уникальное событие обещает стать настоящим подарком для любителей музыки и искусства.

Звуки космоса

Вас ждут впечатляющие виды космических пейзажей на огромном куполе и утонченно-трогательные композиции. Пронзительная музыка Эйнауди звучит в культовых фильмах и в лучших залах мира, а его альбомы бьют рекорды продаж в категории «классическая музыка». Сам Людовико уже долгое время не дает концертов, но у вас есть возможность услышать его главные произведения в исполнении оркестра.

Волшебство под звездным небом

Только представьте себе: космическое небо и манящие звуки композиции «Night», слетающие с клавиш и смычка струнных, уносящие вас в далекую звездную даль. Не пропустите этот событийный концерт — он станет замечательным подарком для ваших любимых, друзей и близких!

Исполнители

На сцене выступит Melodion Orchestra — молодой союз музыкантов, талант которых оценили звезды мировой величины: Хибла Герзмава, Петр Дранга, Алексей Воробьев и другие. Оркестр уже выступал в лучших залах страны, таких как Московский международный дом музыки, Московская филармония, Кремлевский дворец и театр Вахтангова. Игру оркестра отличает невероятная виртуозность и тонкость — порой кажется, что музыка «дышит», буквально «говорит», трогая своим звучанием до мурашек.

Состав Melodion Orchestra

Наталья ТУПИКОВА-МОРОЗ (альт)

Агафия ГРИГОРЬЕВА (скрипка)

Снежана ПАЩЕНКО (скрипка)

Савва ГРИГОРЬЕВ (виолончель)

Александр ВЕРИЖЕНКО (клавиши)

Петр ПАВЛЮКОВ (бас-гитара)

Никита ЕЛАГИН (барабаны, перкуссия)

Программа концерта

Вас ждут такие произведения, как:

Fly

Night

Primavera

Una Mattina

Elegy For The Arctic

Experience

Nuovole Bianche

Andare

Life

и др.

Пожалуйста, учтите, что программа может быть изменена. Продолжительность концерта — 60 минут.

Спешите за билетами!

Вселенная Эйнауди ждет вас. Билеты быстро расходятся, поэтому не упустите возможность стать частью этого уникального концерта!