Вселенная Depeche Mode

Симфонический концерт в честь Depeche Mode

Если вы родом из 80-х, носили в молодости кожаные куртки или проводили часы у телевизора, следя за хит-парадами MTV, то вы знакомы с группой, которая создала уникальную музыкальную культуру и сплотила поклонников разных поколений — Depeche Mode. Эти пионеры синти-попа остались в истории как единственная электронная группа, ставшая частью Зала славы рок-н-ролла.

В 2022 году мир потерял Энди Флетчера, одного из основателей группы. В память о нем музыканты выпустили новый альбом "Momento Mori" (Помни о смерти) и анонсировали мировой концертный тур. Однако, это будет первый тур за более чем 25 лет, когда группа не посетит нашу страну. Наш проект предлагает уникальную возможность услышать любимые хиты в необычном, оркестровом исполнении и собрать фанатов Depeche Mode.

Программа концерта

Зрителей ожидает программа, включающая бессмертные хиты Depeche Mode в исполнении симфонического оркестра. В репертуаре — известные композиции, такие как:

Enjoy the Silence

Never Let Me Down Again

Question of Time

Детали мероприятия

Концерт будет представлен Концертным оркестром Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова под управлением заслуженного артиста РФ Алексея Васильева. Продолжительность выступления составит 1 час 10 минут без антракта.

Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Приходите, чтобы вновь ощутить магию любимых мелодий и в едином порыве поднять руки, исполняя строки: "We're flying high, We're watching the world pass us by... Never want to come down."