Спектакль Вселенная Александра Зацепина

Шлягеры Александра Зацепина в Концертном зале «У Финляндского»

Эстрадный оркестр Санкт-Петербурга под руководством Игоря Пономаренко и солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Игорь Барбаков готовы порадовать зрителей. В программе — знаменитые произведения Александра Зацепина из фильмов, таких как «Красная палатка», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «12 стульев» и других.

Уникальное музыкальное наследие

Александр Зацепин, известный своими запоминающимися мелодиями, уверяет: «В хорошей песне прежде всего должна быть запоминающаяся мелодия». Более трехсот написанных им песен и музыка для свыше ста двадцати фильмов делают его одним из самых уважаемых композиторов нашей страны. Среди его работ такие культовые киноленты, как «Операция „Ы“», «Бриллиантовая рука» и «Земля Санникова».

Программа концерта

В амбициозной программе выступления звучат:

Увертюра и «Берег моря» из кинофильма «Красная палатка»

«Марш друзей», Твист и «Куплеты Балбеса» из «Кавказской пленницы»

Куплеты Остапа, Танго и «Художники» из «12 стульев»

«Дождь прошел» из «Где находится нофелет?»

«Также как на земле» из «Между небом и землей»

«Парафраз» из «Капитана Немо»

Увертюра из «Фантазии Веснухина»

«Погоня» и «Разговор со счастьем» из «Иван Васильевич меняет профессию»

«Я буду ждать тебя» из «Белого рояля»

«Экзамен» и «Погоня» из «Повара и певицы»

«Песня про зайцев» и «Остров невезения» из «Бриллиантовой руки»

«Праздничный вальс» из «Как рождаются тосты»

«Есть только миг» из «Земли Санникова»

«Гуд бай, Америка» из «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брантон-Бич опять идут дожди»

Событие для всех

Концерт понравится поклонникам советской киномузыки и тем, кто ценит жизнелюбие и оптимизм в музыке. Зацепин, находясь на пороге своего 100-летнего юбилея, продолжает творить и радует своих слушателей.

Продолжительность концерта — 1 час 45 минут с антрактом. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет.