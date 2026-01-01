Спектакль Вселенная Александра Зацепина

Эстрадный оркестр Санкт-Петербурга под руководством Игоря Пономаренко и солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Игорь Барбаков готовы порадовать зрителей. В программе — знаменитые произведения Александра Зацепина из фильмов, таких как «Красная палатка», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «12 стульев» и других.
Александр Зацепин, известный своими запоминающимися мелодиями, уверяет: «В хорошей песне прежде всего должна быть запоминающаяся мелодия». Более трехсот написанных им песен и музыка для свыше ста двадцати фильмов делают его одним из самых уважаемых композиторов нашей страны. Среди его работ такие культовые киноленты, как «Операция „Ы“», «Бриллиантовая рука» и «Земля Санникова».
В амбициозной программе выступления звучат:
Концерт понравится поклонникам советской киномузыки и тем, кто ценит жизнелюбие и оптимизм в музыке. Зацепин, находясь на пороге своего 100-летнего юбилея, продолжает творить и радует своих слушателей.
Продолжительность концерта — 1 час 45 минут с антрактом. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет.