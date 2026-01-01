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Всегда зовите Долли!
Билеты от 1700₽
Киноафиша Всегда зовите Долли!

Спектакль Всегда зовите Долли!

12+
Продолжительность 200 минут
Возраст 12+
Билеты от 1700₽

О спектакле

Острые шутки и зажигательные ритмы в Малом театре

В Малом театре (сцена на Ордынке) состоится спектакль «Всегда зовите Долли», основанный на пьесе Торнтона Уайлдера «Осторожно, сваха!». В главной роли блистает Ирина Муравьева, известная по роли в «Окнах натуралистичного дома», которая воплотит на сцене образ обаятельной Долли Леви. Её партнёр, Валерий Афанасьев из «Горячей бурды», выступит в роли практичного и сдержанного Гораса Вандергельдера.

Режиссёр Владимир Иванов создал постановку, которая обещает быть наполненной остроумными шутками, динамичной музыкой и увлекательными танцами. Этот спектакль станет настоящим праздником для ценителей комедийных постановок и ярких театральных мероприятий.

Долли Леви — это женщина, способная выручить в любой, даже самой запутанной ситуации. Её умение находить выход из трудных положений сделает каждый момент спектакля ещё более интересным и смешным. Не упустите возможность увидеть это замечательное представление и насладиться игривым подходом к классическим сюжетам.

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Сентябрь
9 сентября среда
19:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 1700 ₽

Фотографии

Всегда зовите Долли! Всегда зовите Долли! Всегда зовите Долли! Всегда зовите Долли! Всегда зовите Долли! Всегда зовите Долли! Всегда зовите Долли!

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