Острые шутки и зажигательные ритмы в Малом театре

В Малом театре (сцена на Ордынке) состоится спектакль «Всегда зовите Долли», основанный на пьесе Торнтона Уайлдера «Осторожно, сваха!». В главной роли блистает Ирина Муравьева, известная по роли в «Окнах натуралистичного дома», которая воплотит на сцене образ обаятельной Долли Леви. Её партнёр, Валерий Афанасьев из «Горячей бурды», выступит в роли практичного и сдержанного Гораса Вандергельдера.

Режиссёр Владимир Иванов создал постановку, которая обещает быть наполненной остроумными шутками, динамичной музыкой и увлекательными танцами. Этот спектакль станет настоящим праздником для ценителей комедийных постановок и ярких театральных мероприятий.

Долли Леви — это женщина, способная выручить в любой, даже самой запутанной ситуации. Её умение находить выход из трудных положений сделает каждый момент спектакля ещё более интересным и смешным. Не упустите возможность увидеть это замечательное представление и насладиться игривым подходом к классическим сюжетам.