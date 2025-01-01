Спектакль Всегда Пушкин

Музыкально-речевой спектакль «Барышня-крестьянка» в Доме музыки

Мастерская народной артистки РФ Анны Ардовой ГИТИС представляет музыкально-речевой спектакль по повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка» с участием артистов балета Большого театра России. Режиссёр-постановщик – Лариса Кайдалова.

Классика, вызывающая восторг

Александр Сергеевич Пушкин – это человек-загадка и гений, который оказал заметное влияние на русскую культуру. Его произведения продолжают восхищать читателей благодаря простоте и глубине мысли, а также выразительному русскому языку. «Барышня-крестьянка» написана в селе Большое Болдино осенью 1830 года и входит в сборник «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». История любви Лизы Муромской, представившейся крестьянкой Акулиной, и Алексея Берестова – это яркий пример «нескучной» классики, ироничной и психологически точной прозы великого автора.

Современные подходы к классике

Наши современные музыкально-театрализованные постановки представляют собой уникальный способ приобщения к классической художественной литературе. В спектакле используется проекционный экран, который становится визуальным помощником в восприятии пушкинского времени. Зарисовки для видеоряда подготовила художница Дарья Кайдалова, что добавляет выразительности и глубины постановке.

Музыкальное сопровождение

Музыка русских композиторов и обработки народных песен создают музыкальные иллюстрации к повести Пушкина. Звучат произведения Г. Свиридова из «Метели», арии П. Чайковского из оперы «Евгений Онегин», а также русская народная песня «Завидочка». Эти музыкальные номера сопровождают спектакль на протяжении всего действия, погружая зрителей в атмосферу классической литературы.