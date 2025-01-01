Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 2300₽
Киноафиша Всегда Пушкин

Спектакль Всегда Пушкин

6+
Режиссер Лариса Кайдалова
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 2300₽

О концерте/спектакле

Музыкально-речевой спектакль «Барышня-крестьянка» в Доме музыки

Мастерская народной артистки РФ Анны Ардовой ГИТИС представляет музыкально-речевой спектакль по повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка» с участием артистов балета Большого театра России. Режиссёр-постановщик – Лариса Кайдалова.

Классика, вызывающая восторг

Александр Сергеевич Пушкин – это человек-загадка и гений, который оказал заметное влияние на русскую культуру. Его произведения продолжают восхищать читателей благодаря простоте и глубине мысли, а также выразительному русскому языку. «Барышня-крестьянка» написана в селе Большое Болдино осенью 1830 года и входит в сборник «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». История любви Лизы Муромской, представившейся крестьянкой Акулиной, и Алексея Берестова – это яркий пример «нескучной» классики, ироничной и психологически точной прозы великого автора.

Современные подходы к классике

Наши современные музыкально-театрализованные постановки представляют собой уникальный способ приобщения к классической художественной литературе. В спектакле используется проекционный экран, который становится визуальным помощником в восприятии пушкинского времени. Зарисовки для видеоряда подготовила художница Дарья Кайдалова, что добавляет выразительности и глубины постановке.

Музыкальное сопровождение

Музыка русских композиторов и обработки народных песен создают музыкальные иллюстрации к повести Пушкина. Звучат произведения Г. Свиридова из «Метели», арии П. Чайковского из оперы «Евгений Онегин», а также русская народная песня «Завидочка». Эти музыкальные номера сопровождают спектакль на протяжении всего действия, погружая зрителей в атмосферу классической литературы.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 сентября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
16:00 от 2400 ₽ 19:00 от 2300 ₽

В ближайшие дни

Двое
16+
Иммерсивный
Двое
6 сентября в 20:00 Пространство Camera
от 15000 ₽
12+
Сертификат
24 сентября в 12:00 Театр им. Булгакова
Билеты
В гостях у Бабы-яги
6+
Детский
В гостях у Бабы-яги
22 сентября в 16:30 Дом сказок «Жили-были»
от 1200 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше