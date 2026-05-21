Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Всё, везде и сразу. Макс Юдин
Киноафиша Всё, везде и сразу. Макс Юдин

Всё, везде и сразу. Макс Юдин

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт Макса Юдина в клубе «Фабрика»

Клуб «Фабрика» приглашает на уникальный концерт Макса Юдина и его коллектива, где вы сможете насладиться звучанием джаза, переплетенным с популярной музыкой. В программе — как классические, так и современный джаз, а также джазовые версии известных песен и оригинальные композиции самого Макса Юдина.

Состав коллектива

  • Макс Юдин — вокал
  • Денис Давыдов — саксофон
  • Вячеслав Жижилев — клавишные
  • Роман Токарев — бас-гитара
  • Кирилл Кирпичёв — ударные

О музыканте

Макс Юдин — талантливый певец и автор, известный по участию в телепроектах «Голос», «Ну-ка, все вместе», «Песни на ТНТ». Он также стал победителем Moscow Jazz Festival, что подчеркивает его значимый вклад в мир джазовой музыки.

Концерт обещает понравиться любителям джаза и тем, кто ценит сочетание музыкальных жанров. Не упустите возможность прикоснуться к живому исполнению на высоком уровне!

Купить билет на концерт Всё, везде и сразу. Макс Юдин

Помощь с билетами
В других городах
Январь
6 января среда
20:00
Фабрика Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Песни советской эпохи в джазе. Квинтет Данияра Баяманова
6+
Джаз

Песни советской эпохи в джазе. Квинтет Данияра Баяманова

30 мая в 22:00 Ever Jazz
от 1100 ₽
Ансамбль ударных
0+
Классическая музыка

Ансамбль ударных

30 мая в 15:00 Свердловская филармония
от 700 ₽
Стендап Урал Тур. Гассан Джабер и Никита Пересветов
18+
Юмор

Стендап Урал Тур. Гассан Джабер и Никита Пересветов

28 июня в 19:00 Ben Hall
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше