Всё, везде и сразу. Макс Юдин

Концерт Макса Юдина в клубе «Фабрика»

Клуб «Фабрика» приглашает на уникальный концерт Макса Юдина и его коллектива, где вы сможете насладиться звучанием джаза, переплетенным с популярной музыкой. В программе — как классические, так и современный джаз, а также джазовые версии известных песен и оригинальные композиции самого Макса Юдина.

Состав коллектива

Макс Юдин — вокал

Денис Давыдов — саксофон

Вячеслав Жижилев — клавишные

Роман Токарев — бас-гитара

Кирилл Кирпичёв — ударные

О музыканте

Макс Юдин — талантливый певец и автор, известный по участию в телепроектах «Голос», «Ну-ка, все вместе», «Песни на ТНТ». Он также стал победителем Moscow Jazz Festival, что подчеркивает его значимый вклад в мир джазовой музыки.

Концерт обещает понравиться любителям джаза и тем, кто ценит сочетание музыкальных жанров. Не упустите возможность прикоснуться к живому исполнению на высоком уровне!