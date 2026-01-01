Комедия о человеческих пороках в театре «Буфф»

В Театре «Буфф» Санкт-Петербурга состоится спектакль по пьесе Александра Островского «Лес». Эта сатирическая комедия, имеющая долгую историю, по-прежнему открывает новые грани. Режиссёр Исаак Штокбант, лауреат премии «Золотая маска», и художник Владимир Фирер, заслуженный художник РФ, создали уникальную постановку, где герои оказываются в усадьбе помещицы Гурмыжской и меняют свои роли.

Классика на современный лад

«Лес» Александра Николаевича Островского был поставлен сотни раз как в России, так и за рубежом за свою 150-летнюю сценическую жизнь. Казалось бы, что нового можно ещё открыть в этой классике? Однако в ней таится множество возможностей для новых интерпретаций. Недра классики безграничны, как дремучий лес человеческих пороков и страстей. Комедианты Счастливцев и Несчастливцев попадают в усадьбу богатой помещицы, где их роли проявляются в неожиданном свете.

Эстетика волшебного леса

Фантастический лес на сцене «Буффа» стал результатом работы театрального художника Владимира Фирера. Его многослойные кружевные декорации придают спектаклю лёгкость и воздушность, создавая атмосферу для серьёзного разговора о человеческих недостатках. Спектакль был удостоен Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» в номинации «Лучшая работа художника в драматическом театре».

Творческий тандем актеров

Образы Несчастливцева и Счастливцева в спектакле воплощают з. а. РФ Евгений Александров и з. а. РФ Михаил Трясоруков. Великолепная Анна Коршук предстанет перед зрителями в роли помещицы Гурмыжской.

Режиссёр с богатым опытом

Режиссёр-постановщик спектакля — народный артист Российской Федерации, лауреат российской национальной театральной премии «Золотая маска» Исаак Штокбант. Это имя гарантирует высокое качество работы и интересные решения на сцене.