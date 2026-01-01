Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Натиск» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Все тот же лес
Киноафиша Все тот же лес

Спектакль Все тот же лес

Постановка
Буфф 12+
Продолжительность 195 минут
Возраст 12+

О спектакле

Комедия о человеческих пороках в театре «Буфф»

В Театре «Буфф» Санкт-Петербурга состоится спектакль по пьесе Александра Островского «Лес». Эта сатирическая комедия, имеющая долгую историю, по-прежнему открывает новые грани. Режиссёр Исаак Штокбант, лауреат премии «Золотая маска», и художник Владимир Фирер, заслуженный художник РФ, создали уникальную постановку, где герои оказываются в усадьбе помещицы Гурмыжской и меняют свои роли.

Классика на современный лад

«Лес» Александра Николаевича Островского был поставлен сотни раз как в России, так и за рубежом за свою 150-летнюю сценическую жизнь. Казалось бы, что нового можно ещё открыть в этой классике? Однако в ней таится множество возможностей для новых интерпретаций. Недра классики безграничны, как дремучий лес человеческих пороков и страстей. Комедианты Счастливцев и Несчастливцев попадают в усадьбу богатой помещицы, где их роли проявляются в неожиданном свете.

Эстетика волшебного леса

Фантастический лес на сцене «Буффа» стал результатом работы театрального художника Владимира Фирера. Его многослойные кружевные декорации придают спектаклю лёгкость и воздушность, создавая атмосферу для серьёзного разговора о человеческих недостатках. Спектакль был удостоен Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» в номинации «Лучшая работа художника в драматическом театре».

Творческий тандем актеров

Образы Несчастливцева и Счастливцева в спектакле воплощают з. а. РФ Евгений Александров и з. а. РФ Михаил Трясоруков. Великолепная Анна Коршук предстанет перед зрителями в роли помещицы Гурмыжской.

Режиссёр с богатым опытом

Режиссёр-постановщик спектакля — народный артист Российской Федерации, лауреат российской национальной театральной премии «Золотая маска» Исаак Штокбант. Это имя гарантирует высокое качество работы и интересные решения на сцене.

Фотографии

Все тот же лес Все тот же лес Все тот же лес Все тот же лес Все тот же лес Все тот же лес
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше