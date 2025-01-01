Меню
Все только начинается
Киноафиша Все только начинается

Спектакль Все только начинается

Постановка
Татарский театр «Нур» 12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

Новый спектакль в Театре «Нур»: семейные заботы и неожиданные повороты сюжета

В Театре «Нур» зрителей ждет свежий спектакль, посвященный жизни заботливой матери, которая пытается решить проблемы своих дочерей и невесток. Три дочери — невестки на выданье — одна успешней и краше другой, но все они сталкиваются с трудностями, когда речь заходит о выборе партнера.

Главная героиня, заботливая мама, не оставляет попыток помочь своим дочерям. В процессе решения насущных вопросов ей предстоит открыть неожиданный подарок судьбы, который изменит ее жизнь и жизнь ее семейства.

Этот спектакль привлечет внимание тех, кто ценит трогательные семейные истории и сюжетные повороты, которые способны поразить даже самых искушенных зрителей.

Не упустите возможность насладиться этой увлекательной историей о любви, семейных узах и неожиданностях, которые могут поджидать за углом. Посещение спектакля станет отличным способом провести время с близкими и погрузиться в захватывающий мир театра.

Декабрь
Январь
20 декабря суббота
18:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 500 ₽
3 января суббота
18:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 500 ₽

