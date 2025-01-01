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Все пути ведут на Север
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Спектакль Все пути ведут на Север

Семь мужчин танцуют что хотят 16+
Режиссер Карин Понтьес
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Спектакль Карин Понтьес с «Балетом Москва»

Франко-бельгийский хореограф Карин Понтьес создала уникальный спектакль с труппой «Балета Москва», который стал настоящим коллективным автопортретом.

Уникальная концепция

Спектакль был буквально сочинен в процессе репетиций: каждый из танцовщиков привнес свой вклад, проявив индивидуальный характер через особенности телесной выразительности. Такой подход подчеркнул богатство и разнообразие артистов труппы, создав гармоничное и многослойное произведение.

Признание и награды

Результат оказался впечатляющим: спектакль получил премию «Золотая маска» в 2017 году как лучший в категории современный танец. Это достижение стало важной вехой в истории «Балета Москва», подтвердив высокую художественную ценность постановки и мастерство исполнителей.

Этот спектакль — пример того, как совместное творчество и нестандартные подходы могут раскрыть новые грани современного танца.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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Фотографии

Все пути ведут на Север Все пути ведут на Север Все пути ведут на Север Все пути ведут на Север Все пути ведут на Север

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