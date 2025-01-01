Спектакль Все пути ведут на Север

Спектакль Карин Понтьес с «Балетом Москва»

Франко-бельгийский хореограф Карин Понтьес создала уникальный спектакль с труппой «Балета Москва», который стал настоящим коллективным автопортретом.

Уникальная концепция

Спектакль был буквально сочинен в процессе репетиций: каждый из танцовщиков привнес свой вклад, проявив индивидуальный характер через особенности телесной выразительности. Такой подход подчеркнул богатство и разнообразие артистов труппы, создав гармоничное и многослойное произведение.

Признание и награды

Результат оказался впечатляющим: спектакль получил премию «Золотая маска» в 2017 году как лучший в категории современный танец. Это достижение стало важной вехой в истории «Балета Москва», подтвердив высокую художественную ценность постановки и мастерство исполнителей.

Этот спектакль — пример того, как совместное творчество и нестандартные подходы могут раскрыть новые грани современного танца.