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Все произведения И. С. Баха для органа. Авторский цикл
Билеты от 600₽
Киноафиша Все произведения И. С. Баха для органа. Авторский цикл

Все произведения И. С. Баха для органа. Авторский цикл

12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Органные шедевры Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Александра Фисейского

Выдающийся российский органист Александр Фисейский приглашает вас в уникальное музыкальное путешествие. В рамках трех концертных сезонов он исполнит все органные сочинения Иоганна Себастьяна Баха.

Цикл концертов

Цикл построен так, чтобы каждый слушатель, даже посетивший всего один концерт, смог ощутить богатство и многообразие мира великого немецкого композитора. Это идеальная возможность для любителей музыки углубиться в мир баховских шедевров.

Музыка и визуальное искусство

Концерты не только погружают в звуковую атмосферу, но и предлагают зрителям визуальное воплощение баховских произведений через шедевры мировой живописи. Это создает уникальную синергию между музыкой и искусством, позволяя глубже понять смысл и образы, заложенные в произведениях композитора.

Программа

В программе звучат произведения И. С. Баха, которые познакомят вас с его творческим гением и позволят насладиться великолепием органной музыки.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 сентября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
20:00 от 800 ₽
1 января
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
18:00 от 1400 ₽
1 марта
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
19:00 от 600 ₽
3 мая
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
19:00 от 600 ₽
2 июля
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
20:00 от 600 ₽

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