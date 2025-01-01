Все произведения И. С. Баха для органа. Авторский цикл

Органные шедевры Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Александра Фисейского

Выдающийся российский органист Александр Фисейский приглашает вас в уникальное музыкальное путешествие. В рамках трех концертных сезонов он исполнит все органные сочинения Иоганна Себастьяна Баха.

Цикл концертов

Цикл построен так, чтобы каждый слушатель, даже посетивший всего один концерт, смог ощутить богатство и многообразие мира великого немецкого композитора. Это идеальная возможность для любителей музыки углубиться в мир баховских шедевров.

Музыка и визуальное искусство

Концерты не только погружают в звуковую атмосферу, но и предлагают зрителям визуальное воплощение баховских произведений через шедевры мировой живописи. Это создает уникальную синергию между музыкой и искусством, позволяя глубже понять смысл и образы, заложенные в произведениях композитора.

Программа

В программе звучат произведения И. С. Баха, которые познакомят вас с его творческим гением и позволят насладиться великолепием органной музыки.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!