Убойная комедия "Все пороки на дне бокала" в Екатеринбурге

Приглашаем вас на спектакль Театра-студии "ТаКТ" под управлением режиссёра Сергея Борисовича Мажарова. Эта убойная комедия расскажет историю одного дерзкого ограбления, которое станет отправной точкой для погружения в мир непростой женской дружбы и неожиданных поворотов судьбы.

О чем спектакль?

В центре сюжета — две подруги, которые, казалось бы, ничем не примечательны, но их жизнь меняется в одно мгновение. Комические ситуации и глубокие эмоциональные переживания переплетаются в этом увлекательном рассказе о том, как дружба может выдержать даже самые тяжёлые испытания.

Не для слабонервных

Организаторы предупреждают: спектакль не рекомендуется лицам со слабой психической организацией. Но не переживайте, это всего лишь шутка! Комедия обещает быть яркой и наполненной юмором, который заставит вас смеяться до слёз.

Информация для зрителей

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего театрального события. Спектакль "Все пороки на дне бокала" — это не только развлечение, но и возможность задуматься о дружбе и её испытаниях.

Билеты можно приобрести на официальном сайте Театра-студии "ТаКТ" или в кассе театра. Торопитесь — количество мест ограничено!