Всё о любви
Киноафиша Всё о любви

Спектакль Всё о любви

6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+

О спектакле

Гала-концерт звезд мирового балета на сцене Александринского театра

9 февраля в 19:00 на сцене старейшего театра России, Александринского театра, пройдет Гала-концерт звезд мирового балета в рамках фестиваля «Классика и современность». Организатором этого яркого события выступает некоммерческая организация «Центр поддержки социально-культурных инициатив».

Тема программы: Все о любви

В праздничной программе «Все о любви…» зрителей ждут любимые артисты, неожиданные дуэты и лучшие фрагменты из легендарных балетов о любви. Это уникальная возможность увидеть самые яркие моменты классического балета в исполнении выдающихся танцоров.

Заслуженные артисты на одной сцене

В концерте примут участие выдающиеся мастера балета:

  • Фарух Рузиматов — народный артист России, бывший премьер Мариинского театра, обладатель премий «Золотая маска» и «Золотой софит
  • Виктория Терешкина — народная артистка России, прима-балерина Мариинского театра
  • Роман Беляков — лауреат Молодежной премии Санкт-Петербурга, первый солист Мариинского театра
  • Оксана Скорик — прима-балерина Мариинского театра, лауреат международных конкурсов
  • Ирина Перрен — заслуженная артистка России, прима-балерина Михайловского театра
  • Марат Шемиунов — заслуженный артист Санкт-Петербурга, первый солист Михайловского театра
  • Евгений Коновалов — первый солист Мариинского театра
  • Мария Буланова — лауреат Международного конкурса артистов балета Vaganova-prix, первая солистка Мариинского театра
  • Руслан Стенюшкин — дипломант международных конкурсов, солист Мариинского театра

Обратите внимание, что состав артистов может быть изменен.

Купить билет на спектакль Всё о любви

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
9 февраля понедельник
19:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 1000 ₽

Фотографии

Всё о любви Всё о любви Всё о любви Всё о любви Всё о любви Всё о любви Всё о любви

