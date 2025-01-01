Спектакль Всё о любви

Гала-концерт звезд мирового балета на сцене Александринского театра
9 февраля в 19:00 на сцене старейшего театра России, Александринского театра, пройдет Гала-концерт звезд мирового балета в рамках фестиваля «Классика и современность». Организатором этого яркого события выступает некоммерческая организация «Центр поддержки социально-культурных инициатив».
Тема программы: Все о любви
В праздничной программе «Все о любви…» зрителей ждут любимые артисты, неожиданные дуэты и лучшие фрагменты из легендарных балетов о любви. Это уникальная возможность увидеть самые яркие моменты классического балета в исполнении выдающихся танцоров.
Заслуженные артисты на одной сцене
В концерте примут участие выдающиеся мастера балета:
- Фарух Рузиматов — народный артист России, бывший премьер Мариинского театра, обладатель премий «Золотая маска» и «Золотой софит
- Виктория Терешкина — народная артистка России, прима-балерина Мариинского театра
- Роман Беляков — лауреат Молодежной премии Санкт-Петербурга, первый солист Мариинского театра
- Оксана Скорик — прима-балерина Мариинского театра, лауреат международных конкурсов
- Ирина Перрен — заслуженная артистка России, прима-балерина Михайловского театра
- Марат Шемиунов — заслуженный артист Санкт-Петербурга, первый солист Михайловского театра
- Евгений Коновалов — первый солист Мариинского театра
- Мария Буланова — лауреат Международного конкурса артистов балета Vaganova-prix, первая солистка Мариинского театра
- Руслан Стенюшкин — дипломант международных конкурсов, солист Мариинского театра
Обратите внимание, что состав артистов может быть изменен.