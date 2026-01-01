Спектакль Все о Еве

Каждый из нас хоть раз мечтал оказаться в центре внимания, почувствовать вкус успеха и услышать бурные аплодисменты, адресованные только тебе. Но что на самом деле скрывается за ярким фасадом славы?
Спектакль «Всё о Еве» рассказывает о том, что у успеха, амбиций и наших желаний нередко есть другая, не всегда очевидная сторона. Он заставляет задуматься о том, чего мы ищем, чего боимся и что готовы отдать, чтобы достичь желаемого.
Зрителей ожидает мир закулисных интриг и человеческих страстей, где искренность и притворство сосуществуют, а триумф может обернуться одиночеством. Это история о силе и уязвимости, о победах, которые оставляют шрамы, и о поиске себя в мире, где каждый стремится быть кем-то другим.
Но кто вы сами — Марго или Ева, зритель или герой? Этот вопрос останется с вами еще долго после финальных аплодисментов.
В спектакле участвуют: Инга Оболдина, Анастасия Акатова, Татьяна Циренина, Александр Овчинников, Олег Царёв, Ирина Абросимова, Анатолий Шалухин, Александр Сеппиус, Анастасия Борисова.
Обратите внимание, что состав исполнителей может измениться без предварительного уведомления.
Спектакль идет с антрактом.