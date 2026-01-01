Спектакль Все о Еве

Закулисные интриги и настоящая цена славы в спектакле «Всё о Еве»

Каждый из нас хоть раз мечтал оказаться в центре внимания, почувствовать вкус успеха и услышать бурные аплодисменты, адресованные только тебе. Но что на самом деле скрывается за ярким фасадом славы?

Спектакль «Всё о Еве» рассказывает о том, что у успеха, амбиций и наших желаний нередко есть другая, не всегда очевидная сторона. Он заставляет задуматься о том, чего мы ищем, чего боимся и что готовы отдать, чтобы достичь желаемого.

Зрителей ожидает мир закулисных интриг и человеческих страстей, где искренность и притворство сосуществуют, а триумф может обернуться одиночеством. Это история о силе и уязвимости, о победах, которые оставляют шрамы, и о поиске себя в мире, где каждый стремится быть кем-то другим.

Но кто вы сами — Марго или Ева, зритель или герой? Этот вопрос останется с вами еще долго после финальных аплодисментов.

Актерский состав

В спектакле участвуют: Инга Оболдина, Анастасия Акатова, Татьяна Циренина, Александр Овчинников, Олег Царёв, Ирина Абросимова, Анатолий Шалухин, Александр Сеппиус, Анастасия Борисова.

Обратите внимание, что состав исполнителей может измениться без предварительного уведомления.

Формат

Спектакль идет с антрактом.