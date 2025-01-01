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Все нерасказанное (версия страстного четверга)
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Спектакль Все нерасказанное (версия страстного четверга)

12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль о русской революции через призму творчества Марины Цветаевой

17 апреля в нашем театре состоится особая версия спектакля, посвященного русской революции. В центре внимания — проза и стихи Марины Ивановны Цветаевой, созданные во время страстного четверга, а также в пасхальные недели.

Исторический контекст

В период с 1917 по 1919 год Цветаева переживала революционные события в Москве. В это время она создает уникальное количество поэм, стихотворений и прозы, в которых образ свободы сталкивается с ощущением катастрофы. Личные переживания поэтессы становятся архетипическими, превращаясь в плач Ярославны по пленному Игорю и всей Руси — по покинувшим её белогвардейцам.

Творческий подход

В спектакле мы видим Цветаеву не как консерватора, а как борца с запретом на свободу слова. Это её протест против конформизма и духовной бедности советской эпохи. Такой пристрастный взгляд на революцию, представленный глазами жены белого офицера, позволяет глубже понять сложные чувства и переживания того времени.

Что ожидать от спектакля

Зрители могут ожидать не только яркое театральное представление, но и глубокую эмоциональную загрузку. Мы стремимся визуализировать внутренний мир Цветаевой и её отношение к историческим событиям. Это будет не просто спектакль, а настоящая встреча с духом эпохи, наполненная страстью и страданием.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который перенесет вас в бурные годы русской революции и откроет новые грани творчества Марины Цветаевой!

Режиссер
Юлия Мамедова
В ролях
Юлия Агеева
Фима Осипов
Елизавета Корниенко
Анна Демеш

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 июля
Зал #3. Театральная площадка Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3а, Ленполиграфмаш, Дизайн-парк, 2 этаж
20:00 от 900 ₽

Фотографии

Все нерасказанное (версия страстного четверга) Все нерасказанное (версия страстного четверга) Все нерасказанное (версия страстного четверга) Все нерасказанное (версия страстного четверга) Все нерасказанное (версия страстного четверга) Все нерасказанное (версия страстного четверга) Все нерасказанное (версия страстного четверга) Все нерасказанное (версия страстного четверга) Все нерасказанное (версия страстного четверга)

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