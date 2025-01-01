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Все начинается с любви...
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Спектакль Все начинается с любви...

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Литературно-музыкальная программа о Роберте Рождественском

Литературно-музыкальная программа «Всё начинается с любви» приглашает погрузиться в мир одного из величайших поэтов-шестидесятников — Роберта Рождественского. Классик советской литературы, он оставил нам строки, которые стали пословицами, песнями и частью нашей жизни.

Раскрывая новое о поэте
Писатель Екатерина Рождественская и артист Евгений Волков расскажут о человеке и поэте, чьи стихи вошли в золотой фонд российской культуры. Программа раскроет малоизвестные факты из его жизни и творчества, заставляя по-новому увидеть его гений.

Стихи, ставшие народными
«Сладка ягода», «Свадьба», «За себя и за того парня» — эти строки и мелодии звучат в каждом доме. Творчество Рождественского до сих пор вдохновляет композиторов, а его стихи остаются актуальными, звуча в сердцах многих поколений.

Приходите, чтобы услышать слова, которые всегда начинаются с любви.

В ролях
Евгений Волков
Екатерина Рождественская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
20:00 от 3000 ₽

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