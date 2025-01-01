Спектакль Все мыши любят сыр

Детская музыкальная сказка

Детская музыкальная сказка «Все мыши любят сыр» рассказывает о мышах — серых и белых, которые сталкиваются с непростой проблемой. В этом мире цвет шкурки оказывается важнее того, что находится внутри.

Цвет шкурки или чувства?

Для некоторых мышек важнее, какого они цвета, чем какие чувства их наполняют. Когда цвет их шкурки не совпадает, им запрещено быть вместе. Однако герои этой истории решат, что пришло время бороться с такими предрассудками.

Борьба с предрассудками

Спектакль ставит важный вопрос: нужно ли делить на «своих» и «чужих» по внешнему виду, или важнее то, что внутри? Это урок дружбы и принятия, который герои сказки передадут зрителям.

Почти что опера для детей

Эта сказка исполнена средствами почти оперы, что придаст ей особый музыкальный колорит и сделает знакомство с важными темами ещё более увлекательным для детей.