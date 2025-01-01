Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Все мыши любят сыр
Билеты от 900₽
Киноафиша Все мыши любят сыр

Спектакль Все мыши любят сыр

Постановка
Новый драматический театр 6+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Детская музыкальная сказка

Детская музыкальная сказка «Все мыши любят сыр» рассказывает о мышах — серых и белых, которые сталкиваются с непростой проблемой. В этом мире цвет шкурки оказывается важнее того, что находится внутри.

Цвет шкурки или чувства?

Для некоторых мышек важнее, какого они цвета, чем какие чувства их наполняют. Когда цвет их шкурки не совпадает, им запрещено быть вместе. Однако герои этой истории решат, что пришло время бороться с такими предрассудками.

Борьба с предрассудками

Спектакль ставит важный вопрос: нужно ли делить на «своих» и «чужих» по внешнему виду, или важнее то, что внутри? Это урок дружбы и принятия, который герои сказки передадут зрителям.

Почти что опера для детей

Эта сказка исполнена средствами почти оперы, что придаст ей особый музыкальный колорит и сделает знакомство с важными темами ещё более увлекательным для детей.

Режиссер
Вячеслав Долгачев
В ролях
Маргарита Ефремова
Дмитрий Светус
Артем Глухов
Борис Шильманский
Иван Ефремов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
12:00 от 900 ₽

В ближайшие дни

Однажды в царстве-государстве
Детский Детские елки
Однажды в царстве-государстве
5 января в 18:00 ГИТИС-театр
от 1100 ₽
Мышка-норушка, Колобок и теремок
0+
Детский Кукольный
Мышка-норушка, Колобок и теремок
20 сентября в 11:00 Москонцерт
от 800 ₽
Как француз Москву брал
12+
Драма
Как француз Москву брал
19 октября в 18:00 Историко-этнографический театр
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше