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Все мыши любят сыр
Билеты от 1000₽
Киноафиша Все мыши любят сыр

Спектакль Все мыши любят сыр

Постановка
Московский театр кукол 6+
Режиссер Елена Плютова
Продолжительность 1 час 25 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

История дружбы двух мышат 

Дружба двух маленьких и веселых мышат могла бы сложиться удачно с самого начала, если бы не одна серьезная преграда: мышонок Фружи белого цвета, а Шома — серого.

Уроки дружбы

Чтобы помочь друзьям преодолеть это различие, за дело принимает Великий Кот-маг, готовый найти решение для маленьких мышей. В конце спектакля становится ясно: не важно, какого ты цвета, главное, что все мыши любят сыр, и в этом заключается суть настоящей дружбы.

Автор сказки

Эту чудесную сказку написал известный венгерский писатель Дюла Урбан, автор знаменитого «Голубого щенка».

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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Фотографии

Все мыши любят сыр Все мыши любят сыр Все мыши любят сыр Все мыши любят сыр Все мыши любят сыр Все мыши любят сыр Все мыши любят сыр

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