Спектакль Все мыши любят сыр

История дружбы двух мышат

Дружба двух маленьких и веселых мышат могла бы сложиться удачно с самого начала, если бы не одна серьезная преграда: мышонок Фружи белого цвета, а Шома — серого.

Уроки дружбы

Чтобы помочь друзьям преодолеть это различие, за дело принимает Великий Кот-маг, готовый найти решение для маленьких мышей. В конце спектакля становится ясно: не важно, какого ты цвета, главное, что все мыши любят сыр, и в этом заключается суть настоящей дружбы.

Автор сказки

Эту чудесную сказку написал известный венгерский писатель Дюла Урбан, автор знаменитого «Голубого щенка».