Спектакль Все мыши любят сыр

Сказка о любви и дружбе в мире мышат

«Всё мыши любят сыр» – это детский спектакль, рассказывающий историю о мыше, которая живет в большом мире и имеет свои интересы и увлечения. Режиссёр, известный своими работами в области театра кукол, создал уникальную постановку, которая передает важность дружбы и взаимопомощи.

В центре событий – трогательная история венгерского писателя Дюлы Урбана о мышатах Шоме и Фружи. Семья серых мышей живёт в уютной сыроварне, пока там не появляются их белые собратья. Между взрослыми возникает вражда, в то время как их дети влюбляются и мечтают о мире и согласии. Однако родители продолжают конфликт, и на сцену выходит Великий Кот Маг, который добавляет интригу в повествование.

Зрителям сразу вспомнится сюжет шекспировской трагедии о Ромео и Джульетте, но в отличие от классики, эта история о любви и верности маленьких мышат имеет счастливый конец. Спектакль обещает множество сюрпризов и интересных деталей, которые порадуют как детей, так и взрослых.

Режиссёр использует мультимедийные приёмы для создания эффектного присутствия в уютной сыроварне. Контрастные миры «серых» и «белых» мышат подчёркнуты чёткой прорисовкой в сценических решениях.

Спектакль будет интересен детям от 5 лет, особенно тем, кто любит театр кукол и ожидает яркую и трогательную историю о дружбе и взаимопонимании.