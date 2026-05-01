Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Все мыши любят сыр
Киноафиша Все мыши любят сыр

Спектакль Все мыши любят сыр

Постановка
Нижегородский театр кукол 6+
Возраст 6+

О спектакле

Сказка о любви и дружбе в мире мышат

«Всё мыши любят сыр» – это детский спектакль, рассказывающий историю о мыше, которая живет в большом мире и имеет свои интересы и увлечения. Режиссёр, известный своими работами в области театра кукол, создал уникальную постановку, которая передает важность дружбы и взаимопомощи.

В центре событий – трогательная история венгерского писателя Дюлы Урбана о мышатах Шоме и Фружи. Семья серых мышей живёт в уютной сыроварне, пока там не появляются их белые собратья. Между взрослыми возникает вражда, в то время как их дети влюбляются и мечтают о мире и согласии. Однако родители продолжают конфликт, и на сцену выходит Великий Кот Маг, который добавляет интригу в повествование.

Зрителям сразу вспомнится сюжет шекспировской трагедии о Ромео и Джульетте, но в отличие от классики, эта история о любви и верности маленьких мышат имеет счастливый конец. Спектакль обещает множество сюрпризов и интересных деталей, которые порадуют как детей, так и взрослых.

Режиссёр использует мультимедийные приёмы для создания эффектного присутствия в уютной сыроварне. Контрастные миры «серых» и «белых» мышат подчёркнуты чёткой прорисовкой в сценических решениях.

Спектакль будет интересен детям от 5 лет, особенно тем, кто любит театр кукол и ожидает яркую и трогательную историю о дружбе и взаимопонимании.

 

Купить билет на спектакль Все мыши любят сыр

Помощь с билетами
В других городах
Май
30 мая суббота
11:00
Нижегородский театр кукол Нижний Новгород, Б. Покровская, 39
от 350 ₽

Фотографии

Все мыши любят сыр Все мыши любят сыр Все мыши любят сыр

В ближайшие дни

Отдам бывшего в хорошие руки
16+
Комедия

Отдам бывшего в хорошие руки

22 октября в 19:00 Нижегородский ДК железнодорожников
от 1500 ₽
Пропасть
16+
Драма

Пропасть

17 июня в 18:30 Театр музыкально-пластической драмы «Преображение»
от 1000 ₽
Астрономия любви
12+
Драма Мюзикл

Астрономия любви

15 ноября в 16:00 ДК ГАЗ
от 600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше