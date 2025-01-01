Спектакль Все мыши любят сыр

Сказка о двух мышиных семьях на сцене Театра на Вернадского, 13

В канун Рождества семейство Белых мышей ищет себе новый дом и, почти отчаявшись, забредает на сыроварню. Здесь много еды, тепло и уютно, но… на сыроварне уже живёт семейство Серых мышей, которым совсем не хочется делиться своим сытным местом с «инородцами»!

Конфликт двух семейств

И вот, семейства начинают враждовать не на шутку. О дружбе белой мышки Фружи и серого мышонка Шомы и речи быть не может. Их родители готовы на всё, чтобы даже разговаривать друг с другом не смели.

Кто поможет мышам?

Кто сможет разрешить непреодолимые разногласия взрослых? Кто знает мышей лучше всех? Конечно же, Кот! И как повезло этим семействам, что на чердаке сыроварни живёт Кот-волшебник. Настоящим ли волшебством, или кошачьей смекалкой, но самый страшный мышиный враг примирит оба семейства.

Счастливый финал

В отличие от известной шекспировской трагедии, эта сказка заканчивается на позитивной ноте. У зрителей будет возможность насладиться 1 часом 30 минутами спектакля, включая 1 антракт.

Творческая команда

Сценарий основан на сказке Дюлы Урбана и адаптирован Евгенией Войцеховской. Режиссёр – Елена Громова. Композитор – Варвара Калганова. Художник по костюмам – Любовь Яковишина. Хореограф – Тамила Булгакова. Звукорежиссер – Дарья Угрехелидзе. Художник по свету – Елена Громова.

Действующие лица и исполнители

Папа Мартон – Данила Алексеев

Мама Лиди – Полина Шитова

Шома, их сын – Павел Фартуков

Папа Альбин – Михаил Лукичев

Виолетта, его жена – Надежда Карпович

Фружи, их дочь – Юлия Лукьяшко

Кот – Сергей Карпович

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную и добрую историю на сцене! Ждём вас!