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Все мыши любят сыр
Билеты от 1000₽
Киноафиша Все мыши любят сыр

Спектакль Все мыши любят сыр

Постановка
Вернадского 13 6+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Сказка о двух мышиных семьях на сцене Театра на Вернадского, 13

В канун Рождества семейство Белых мышей ищет себе новый дом и, почти отчаявшись, забредает на сыроварню. Здесь много еды, тепло и уютно, но… на сыроварне уже живёт семейство Серых мышей, которым совсем не хочется делиться своим сытным местом с «инородцами»!

Конфликт двух семейств

И вот, семейства начинают враждовать не на шутку. О дружбе белой мышки Фружи и серого мышонка Шомы и речи быть не может. Их родители готовы на всё, чтобы даже разговаривать друг с другом не смели.

Кто поможет мышам?

Кто сможет разрешить непреодолимые разногласия взрослых? Кто знает мышей лучше всех? Конечно же, Кот! И как повезло этим семействам, что на чердаке сыроварни живёт Кот-волшебник. Настоящим ли волшебством, или кошачьей смекалкой, но самый страшный мышиный враг примирит оба семейства.

Счастливый финал

В отличие от известной шекспировской трагедии, эта сказка заканчивается на позитивной ноте. У зрителей будет возможность насладиться 1 часом 30 минутами спектакля, включая 1 антракт.

Творческая команда

Сценарий основан на сказке Дюлы Урбана и адаптирован Евгенией Войцеховской. Режиссёр – Елена Громова. Композитор – Варвара Калганова. Художник по костюмам – Любовь Яковишина. Хореограф – Тамила Булгакова. Звукорежиссер – Дарья Угрехелидзе. Художник по свету – Елена Громова.

Действующие лица и исполнители

  • Папа Мартон – Данила Алексеев
  • Мама Лиди – Полина Шитова
  • Шома, их сын – Павел Фартуков
  • Папа Альбин – Михаил Лукичев
  • Виолетта, его жена – Надежда Карпович
  • Фружи, их дочь – Юлия Лукьяшко
  • Кот – Сергей Карпович

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную и добрую историю на сцене! Ждём вас!

Режиссер
Елена Громова
В ролях
Данила Алексеев
Полина Шитова
Павел Фартуков
Михаил Лукичев
Надежда Карпович

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 октября
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
12:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽

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