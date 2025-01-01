Меню
Все могло бы быть иначе
Киноафиша Все могло бы быть иначе

Спектакль Все могло бы быть иначе

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 12+
Продолжительность 100 минут
Возраст 12+

О спектакле

Комедия по пьесе Иржи Губача «Корсиканка»

В Национальном молодежном театре республики Башкортостан имени Мустая Карима пройдёт спектакль по пьесе Иржи Губача «Корсиканка». Это комедия о кухарке Жозефине, которая прибывает на остров Святой Елены к Наполеону, чтобы напомнить ему о долге. Именно она помогает опальному императору вновь обрести смысл жизни и уверенность в себе.

История о любви и прощении

«Корсиканка» не является биографическим произведением о Наполеоне. Это рассказ о мужчине, пленённом иллюзиями своего прошлого. В центре сюжета — страстная и ироничная история о последней любви великого императора, который оказался свергнутым с вершины власти. Пьеса исследует темы великого прощения, жертвенности и настоящей любви.

Жозефина: женщина, способная изменить судьбу

Жозефина становится ключевым персонажем, благодаря которому Наполеон находит в себе силы радоваться жизни. Эта простая женщина видит за ликом величия и славы человека, которому не хватает заботы и человеческого тепла. Спектакль — это гимн настоящей женщине, её умению дарить любовь и поддержку даже в самых трудных обстоятельствах.

Не упустите возможность увидеть эту удивительную постановку, которая заставит вас по-новому взглянуть на жизнь и отношения.

Декабрь
Январь
Февраль
12 декабря пятница
19:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
4 января воскресенье
18:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 700 ₽
21 января среда
19:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 700 ₽
5 февраля четверг
19:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 700 ₽
20 февраля пятница
19:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 700 ₽

