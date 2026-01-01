Спектакль Все лучшее – детям и взрослым!

Яркое шоу «Все лучшее – детям и взрослым!» в Государственном Театре Эстрады

Лето в Москве ознаменуется масштабным мультижанровым шоу «Все лучшее – детям и взрослым!». Это уникальное событие, которое стало настоящим подарком для семейной аудитории, пройдет на сцене Государственного Театра Эстрады. В этом году зрители смогут насладиться концертной программой, посвященной 55-летию культового артиста и режиссера Андрея Удалова.

Когда и где?

Шоу состоится 27 июня в 19:00. Продолжительность — 3 часа с антрактом. Возрастное ограничение — 0+, что делает это событие идеальным для всей семьи.

Звезды на сцене

В программе примут участие выдающиеся артисты, представляющие разные жанры искусства. Зрителям подарят свои выступления:

Клоун Юрий Куклачев

Автор-исполнитель Вероника Долина

Премьер Большого театра Денис Родькин

Андрей Удалов

Маргарита Суханкина (гр. «Мираж»)

Лариса Долина

NILETTO

Раиса Саед Шах

Кирилл Туриченко (гр. «Иванушки INT»)

Певица и актриса Дарья Антонюк

Антон Зацепин («Фабрика Звезд»)

Восходящая рок-звезда Мария Лонина

Солист Миланской оперы Виктор Спорыщев

Алексей Хвацкий

Венера Рахимова — золотой голос Советской мультипликации

Дмитрий Куклачев

Открытие года — Евгений Моисеев

Александр Шалунов

Большой Детский Хор телевидения и радио имени В.С. Попова

Ведущая и атмосфера вечера

В роли ведущей выступит звезда «Первого канала» Лариса Вербицкая. Она обязательно добавит ярких эмоций и феерии этому празднику. Вечер будет полон неожиданных сюрпризов для зрителей, что сделает его незабываемым для всей семьи.

Поддержка и добрые дела

Соорганизатором мероприятия выступает Региональная общественная организация «Детская онкология: врачи и родители вместе». Подопечные организации станут не только гостями, но и участниками этого светлого праздника.

Это шоу станет отличным поводом для радости и хорошего настроения в преддверии Дня Семьи, Любви и Верности. Приходите всей семьей, чтобы насладиться замечательными выступлениями и яркой атмосферой!