Спектакль Все лучшее – детям и взрослым!

О спектакле

Яркое шоу «Все лучшее – детям и взрослым!» в Государственном Театре Эстрады

Лето в Москве ознаменуется масштабным мультижанровым шоу «Все лучшее – детям и взрослым!». Это уникальное событие, которое стало настоящим подарком для семейной аудитории, пройдет на сцене Государственного Театра Эстрады. В этом году зрители смогут насладиться концертной программой, посвященной 55-летию культового артиста и режиссера Андрея Удалова.

Когда и где?

Шоу состоится 27 июня в 19:00. Продолжительность — 3 часа с антрактом. Возрастное ограничение — 0+, что делает это событие идеальным для всей семьи.

Звезды на сцене

В программе примут участие выдающиеся артисты, представляющие разные жанры искусства. Зрителям подарят свои выступления:

  • Клоун Юрий Куклачев
  • Автор-исполнитель Вероника Долина
  • Премьер Большого театра Денис Родькин
  • Андрей Удалов
  • Маргарита Суханкина (гр. «Мираж»)
  • Лариса Долина
  • NILETTO
  • Раиса Саед Шах
  • Кирилл Туриченко (гр. «Иванушки INT»)
  • Певица и актриса Дарья Антонюк
  • Антон Зацепин («Фабрика Звезд»)
  • Восходящая рок-звезда Мария Лонина
  • Солист Миланской оперы Виктор Спорыщев
  • Алексей Хвацкий
  • Венера Рахимова — золотой голос Советской мультипликации
  • Дмитрий Куклачев
  • Открытие года — Евгений Моисеев
  • Александр Шалунов
  • Большой Детский Хор телевидения и радио имени В.С. Попова

Ведущая и атмосфера вечера

В роли ведущей выступит звезда «Первого канала» Лариса Вербицкая. Она обязательно добавит ярких эмоций и феерии этому празднику. Вечер будет полон неожиданных сюрпризов для зрителей, что сделает его незабываемым для всей семьи.

Поддержка и добрые дела

Соорганизатором мероприятия выступает Региональная общественная организация «Детская онкология: врачи и родители вместе». Подопечные организации станут не только гостями, но и участниками этого светлого праздника.

Это шоу станет отличным поводом для радости и хорошего настроения в преддверии Дня Семьи, Любви и Верности. Приходите всей семьей, чтобы насладиться замечательными выступлениями и яркой атмосферой!

Июнь
27 июня суббота
19:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2

