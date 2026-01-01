Мюзикл по повести Рэя Брэдбери

Театральный центр «Артист» представляет спектакль «Всё лето в один день», основанный на одноимённой повести Рэя Брэдбери. Этот мюзикл перенесёт вас в футуристический мир, где Земля оказывается утраченной, а человечество вынуждено искать новый дом на других планетах.

Сюжетная линия

Венера становится местом, где дети живут отдельно от родителей, воспитанные согласно строгому распорядку. Здесь нет взрослых — лишь тысячи камер и голос цифрового наставника следят за ними. Дети счастливы в своем мире, ведь никогда не видели солнца. Однако одна девочка по имени Марго, недавно прилетевшая с Земли, помнит, что такое настоящая жизнь и светит солнце. Обладая этой уникальной памятью, она мечтает вновь увидеть солнце, и её стремление с каждым днём становится сильнее.

Темы и эмоции

Спектакль исследует вопросы о том, как можно изменить собственную судьбу и как сила мечты может зажигать сердца окружающих. «Всё лето в один день» предлагает зрителям необыкновенные эмоции и заряд положительной энергии. Возможно, в конце спектакля вы почувствуете, как маленькое солнце зажигается в вашем сердце.

Творческая команда

Режиссёр и сценограф спектакля — Светлана Ларина, отмеченная множеством наград. Музыкальные партии и вокал подготовила педагога по вокалу Эльмира Тимербаева, а хореографические номера создавала Мария Дружинина.

Награды

Гран-при фестиваля «Театральные мастерские» 2023

Лауреат I степени конкурса-фестиваля «Золотое сечение»

Лауреат І степени фестиваля «Кинотаврик» 2024

Не упустите шанс стать частью захватывающего спектакля, который точно оставит след в вашем сердце!