«Все лето в один день». Космическая история от Театра современной драматургии

Приглашаем вас на захватывающий спектакль «Все лето в один день», основанный на рассказе Рэя Брэдбери. Действие разворачивается на Венере, второй планете от Солнца, где непрерывно идут дожди и царит мрак. Земляне колонизируют эту планету, но дети, которые никогда не видели солнечного света, начинают ненавидеть Марго, девочку, которая прилетела на Венеру позже остальных и помнит, каким бывает солнце.

Сюжет и конфликты

В ожидании долгожданного часа, когда солнце появится над Венерой всего на один час, дети, забыв о милосердии, совершают страшный поступок. Они должны столкнуться с последствиями своих действий и услышат ли они голос собственной совести в этот критический момент?

Интересные факты

Спектакль вдохновлен знаменитым рассказом Рэя Брэдбери, который исследует темы человечности, дружбы и морального выбора.

На Венере царит постоянная облачность, и температура поверхности достигает 462 градусов Цельсия, что создает уникальные условия для постановки.

Спектакль поднимает вопросы о том, что значит быть человеком в условиях, где свет и тепло являются роскошью.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть этот трогательный и глубокий спектакль, который заставит вас задуматься о важности compassion и человечности. Убедитесь, что вы и ваши близкие станете частью этого незабываемого опыта!