Все кантаты Баха. Сезон IX «Триста лет спустя. Третий кантатный цикл Баха»

Музыкальное путешествие по следам Баха с ансамблем Collegium Musicum

Лауреат международных конкурсов, доцент кафедры органа Высшей Школы церковной музыки г. Гейдельберга Мария Мохова и ансамбль Collegium Musicum под руководством Олега Романенко приглашают вас на уникальное музыкальное событие.

Ансамбль Collegium Musicum продолжает грандиозный проект, в рамках которого все кантаты Иоганна Себастьяна Баха звучат на исторических инструментах в пространстве собора. Девятый сезон цикла предлагает зрителям «по стопам Баха» в Лейпциге. Здесь у вас будет возможность не только насладиться исполнением духовных сочинений великого композитора, но и ощутить атмосферу, способствовавшую музыкальному прорыву того времени.

В программе исполнения

В сезоне 2025/26 прозвучат кантаты, созданные в годы работы Баха в должности кантора церкви Святого Фомы. Погружение в смысл баховских шедевров станет более глубоким благодаря комментариям Романа Насонова, одного из ведущих знатоков старинной духовной музыки и доцента Московской консерватории.

Кантаты, которые вы услышите

Кантата Siehe, ich will viel Fischer aussenden («Вот, Я пошлю множество рыболовов»), BWV 88

(«Вот, Я пошлю множество рыболовов»), BWV 88 Кантата Vergnügte Ruh', beliebte Seelenlust («Души желанная услада, радостный покой»), BWV 170

(«Души желанная услада, радостный покой»), BWV 170 Кантата Es wartet alles auf dich («Все от Тебя ожидают»), BWV 187

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального путешествия и насладиться величием баховской музыки в исполнении талантливых исполнителей.