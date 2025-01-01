Все кантаты Баха. Сезон IX «Триста лет спустя. Третий кантатный цикл Баха»

Лауреат международных конкурсов, доцент кафедры органа Высшей Школы церковной музыки г. Гейдельберга Мария Мохова и ансамбль Collegium Musicum под руководством Олега Романенко приглашают вас на уникальное музыкальное событие.
Ансамбль Collegium Musicum продолжает грандиозный проект, в рамках которого все кантаты Иоганна Себастьяна Баха звучат на исторических инструментах в пространстве собора. Девятый сезон цикла предлагает зрителям «по стопам Баха» в Лейпциге. Здесь у вас будет возможность не только насладиться исполнением духовных сочинений великого композитора, но и ощутить атмосферу, способствовавшую музыкальному прорыву того времени.
В сезоне 2025/26 прозвучат кантаты, созданные в годы работы Баха в должности кантора церкви Святого Фомы. Погружение в смысл баховских шедевров станет более глубоким благодаря комментариям Романа Насонова, одного из ведущих знатоков старинной духовной музыки и доцента Московской консерватории.
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального путешествия и насладиться величием баховской музыки в исполнении талантливых исполнителей.