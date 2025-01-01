Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Все кантаты Баха. Сезон IX «Триста лет спустя. Третий кантатный цикл Баха»
Билеты от 700₽
Киноафиша Все кантаты Баха. Сезон IX «Триста лет спустя. Третий кантатный цикл Баха»

Все кантаты Баха. Сезон IX «Триста лет спустя. Третий кантатный цикл Баха»

12+
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие по следам Баха с ансамблем Collegium Musicum

Лауреат международных конкурсов, доцент кафедры органа Высшей Школы церковной музыки г. Гейдельберга Мария Мохова и ансамбль Collegium Musicum под руководством Олега Романенко приглашают вас на уникальное музыкальное событие.

Ансамбль Collegium Musicum продолжает грандиозный проект, в рамках которого все кантаты Иоганна Себастьяна Баха звучат на исторических инструментах в пространстве собора. Девятый сезон цикла предлагает зрителям «по стопам Баха» в Лейпциге. Здесь у вас будет возможность не только насладиться исполнением духовных сочинений великого композитора, но и ощутить атмосферу, способствовавшую музыкальному прорыву того времени.

В программе исполнения

В сезоне 2025/26 прозвучат кантаты, созданные в годы работы Баха в должности кантора церкви Святого Фомы. Погружение в смысл баховских шедевров станет более глубоким благодаря комментариям Романа Насонова, одного из ведущих знатоков старинной духовной музыки и доцента Московской консерватории.

Кантаты, которые вы услышите

  • Кантата Siehe, ich will viel Fischer aussenden («Вот, Я пошлю множество рыболовов»), BWV 88
  • Кантата Vergnügte Ruh', beliebte Seelenlust («Души желанная услада, радостный покой»), BWV 170
  • Кантата Es wartet alles auf dich («Все от Тебя ожидают»), BWV 187

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального путешествия и насладиться величием баховской музыки в исполнении талантливых исполнителей.

Купить билет на концерт Все кантаты Баха. Сезон IX «Триста лет спустя. Третий кантатный цикл Баха»

Помощь с билетами
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
5 октября воскресенье
19:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 700 ₽
26 октября воскресенье
19:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 700 ₽
23 ноября воскресенье
19:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 700 ₽
21 декабря воскресенье
19:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 700 ₽
25 января воскресенье
19:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 700 ₽
22 февраля воскресенье
19:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 700 ₽
29 марта воскресенье
20:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1400 ₽
19 апреля воскресенье
19:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 700 ₽
24 мая воскресенье
19:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 700 ₽
21 июня воскресенье
20:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 700 ₽

В ближайшие дни

Stand Up концерт в Москве
18+
Юмор
Stand Up концерт в Москве
24 октября в 19:30 Papa Moscow
от 790 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
21 декабря в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
1 октября в 21:30 Standup Café
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше