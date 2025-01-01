Меню
Спектакль Все хорошо

Постановка
Самарская актерская мастерская «Доктор Чехов» 12+
Режиссер Алла Коровкина
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль «Все хорошо» по песням Леонида Утесова

Приглашаем вас на уникальное театральное событие — музыкальный спектакль «Все хорошо», который перенесет вас в атмосферу творчества легендарного исполнителя Леонида Утесова. Этот спектакль создается под чутким руководством талантливого режиссера Аллы Коровкиной.

Участники спектакля

На сцене выступят замечательные артисты: Гуня Берман, Юлия Бакоян, Ева Арти и Елена Остапенко, которые не только поют, но и играют, передавая зрителям дух эпохи Утесова. Также в программе предусмотрено соло на саксофоне от Антона Равина, что добавит музыкальной изысканности и колорита.

О Леониде Утесове

Леонид Утесов — одна из самых знаковых фигур советской эстрады, чьи песни до сих пор любимы многими. Его творчество охватывает широкий спектр эмоций — от радости до ностальгии, что делает спектакль «Все хорошо» особенно актуальным для современного зрителя.

Почему стоит посетить спектакль

Этот музыкальный спектакль не только подарит вам незабываемые моменты, но и позволит окунуться в культурное наследие, которое продолжает вдохновлять поколения. Присоединяйтесь к празднику музыки и театра, который подарит вам новые впечатления и эмоции!

