Все для тебя...

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Постановка
Театр эстрады 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт «Всё для тебя» – праздник для настоящих женщин!

Приглашаем вас на уникальный концерт «Всё для тебя…», который обещает стать настоящим событием весны! На сцене вас ждут композиции на любой вкус – от изящных классических мелодий до самых ярких и захватывающих современных хитов.

Праздник для прекрасной половины человечества

Этот концерт посвящён прекрасным женщинам, которые вдохновляют мир своей красотой, обаянием, чувственностью и силой. Ваши любимые артисты Уральской эстрады исполнят как утонченные мелодии, так и зажигательные ритмы, создавая незабываемую атмосферу праздника.

Тепло и искренность на сцене

Конферансье церемонии позаботятся о том, чтобы каждый зритель почувствовал себя частью этого волшебного вечера. Зал, наполненный весенними красками и ароматами, станет местом не только для получения бесценных эмоций, но и для трогательных мгновений, когда каждая женщина сможет ощутить свою уникальность и важность.

Не упустите свой шанс!

Не забудьте, что этот вечер создан специально для вас – приходите, чтобы почувствовать себя королевой! Подарите себе и своим близким незабываемые впечатления и эмоции.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 28 августа
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 600 ₽
Екатеринбург, 29 августа
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 600 ₽

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