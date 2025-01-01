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Все для тебя...

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О концерте/спектакле

Концерт «Всё для тебя» – праздник музыки и женственности

Приглашаем вас на уникальный концерт «Всё для тебя», который наполнен разнообразием музыкальных стилей! Здесь вы услышите композиции на любой вкус – от изящных классических мелодий до ярких современных хитов.

Подарок для прекрасных дам

Этот концерт посвящен замечательным женщинам, которые вдохновляют мир своей красотой, обаянием и силой. На сцене выступят ваши любимые артисты Уральской эстрады, готовые подарить зрителям как утонченные мелодии, так и зажигательные ритмы.

Атмосфера тепла и искренности

Конферансье мероприятия позаботятся о создании волшебной атмосферы, наполненной теплом и искренностью. Зал, словно насыщенный весенними красками и ароматами, станет местом не только для получения бесценных эмоций, но и для трогательных моментов.

Почувствуйте себя королевой

Каждая женщина в этот вечер станет единственной и особенной. Помните, этот вечер создан специально для вас! Приходите и почувствуйте себя королевой на нашем концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 29 августа
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
14:00

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