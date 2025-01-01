Меню
«Всё для тебя!»: Большой праздничный концерт Стаса Михайлова
6+
О концерте

Праздничный концерт Стаса Михайлова к 8 марта

8 марта — один из самых любимых праздников в нашей стране. В этот день миллионы женщин улыбаются чаще обычного, а их мужчины находят важные слова для комплиментов и признаний. Тема любви к женщинам стала основой репертуара многих артистов, но, пожалуй, самым ярким выразителем этих чувств является Стас Михайлов.

Магия музыки Стаса Михайлова

В репертуаре народного артиста множество хитов, посвященных любимым: мамам, супругам и дочерям. Неудивительно, что Стас Михайлов уже давно стал символом 8 марта. Его творчество — это сублимация мужских чувств, признаний и желаний порадовать ту единственную.

Концерт «Все для тебя»

Идея праздничной программы «Все для тебя» возникла неслучайно. На протяжении многих лет Михайлов принимал участие в поздравлениях к международному женскому дню. Легендарные выступления в столичном метро и аэропорту Шереметьево стали историей, которую охватывают все телеканалы страны, а публикации в социальных сетях невозможны для подсчета.

Творческий подход к празднику

Ради этого концерта певец решил прервать традицию выступлений в свой день рождения в апреле и сосредоточиться на поздравлении прекрасной половины человечества. «Я всегда говорил, что надо радовать наших любимых женщин не только 8 марта. Нужно каждый день говорить, что любишь, делать приятные сюрпризы и показывать свои чувства», — делится Стас Михайлов.

Что ждать на концерте

В программе праздника будет представлено три десятка любимых песен, над шоу трудятся ведущие специалисты индустрии. Кроме того, планируется снять некоторые эпизоды из художественного фильма, который расскажет о нелегком пути артиста к зрителям. Торопитесь попасть на концерт — билетов может не хватить!

Март
8 марта воскресенье
18:00
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
от 3500 ₽

