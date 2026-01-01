Киноафиша Все дело в шляпке

Спектакль Все дело в шляпке

Постановка
Самарский театр оперы и балета 12+
Искрометный водевиль на сцене Самарского театра оперы и балета

Представляем вашему вниманию водевиль «Все дело в шляпке», являющийся совместной работой автора пьесы Алёны Богдановой и композитора Андрея Колесникова. Это произведение сочетает в себе хоровой пролог и финал, романсы, дуэты и куплеты.

Сюжетная интрига

Действие спектакля разворачивается в старинных усадьбах, где за кружевными занавесками скрываются тайны, а за светскими улыбками таятся хитроумные замыслы. История полна неожиданных поворотов и забавных недоразумений.

Что произойдёт, когда одна, казалось бы, безобидная шляпка перевернёт всё с ног на голову? Любовь и ревность, интриги и случайности, хитрость и стремительный вихрь событий — никто из героев не является тем, кем кажется на первый взгляд.

Команда творцов

Спектакль получил мощную поддержку благодаря профессиональной команде:

  • Музыкальный руководитель: Евгений Хохлов
  • Дирижёр-постановщик и главный хормейстер: Максим Пожидаев
  • Режиссёр-постановщик: Оксана Штанина
  • Художник-постановщик и художник по костюмам: Марина Евдоченкова
  • Художник по свету: Сергей Дильдин
  • Балетмейстер-постановщик: Павел Самохвалов
  • Ассистенты балетмейстера: Владимир Шачнев, Вероника Землякова
  • Ассистент режиссёра: Наталья Беляева
  • Режиссёр хора: Марина Монастырская

Загадка шляпки

Когда всё будет казаться безнадёжным, и ситуация выскользнет из-под контроля, остаётся только один вопрос: кто же на самом деле держит нити этой истории и что общего у всех происходящих событий со шляпкой?

Не упустите шанс увидеть этот яркий водевиль, насыщенный музыкой и неожиданными поворотами сюжета. Мы ждём вас в театре!

Июнь
7 июня воскресенье
12:00
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
от 700 ₽
15:00
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
12 июня пятница
12:00
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
от 700 ₽
19:00
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1

