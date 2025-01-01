Меню
Все Цвета Джаза: ежегодная музыкальная премия
Билеты от 15000₽
Киноафиша Все Цвета Джаза: ежегодная музыкальная премия

Все Цвета Джаза: ежегодная музыкальная премия

12+
Возраст 12+
Билеты от 15000₽

О концерте/спектакле

Торжественный вечер джазовой музыки в Москве

Гостей вечера ожидает выступление артистов российской джазовой сцены и вручение наград в семи номинациях. Номинации включают:

  • восходящая звезда
  • мероприятие года
  • фестиваль года
  • площадка года
  • релиз года
  • музыкант года
  • за вклад в развитие джазовой культуры в России

На сцене выступят:

  • Большой Джазовый Оркестр под руководством Петра Востокова
  • Сергей Жилин и Фонограф-Джаз-Бэнд
  • Сергей Мазаев QUEENtet
  • Шоу-Театр CINEMA
  • Другие известные исполнители

Ведущие вечера

В роли ведущих выступят:

  • Мариам Мерабова — певица, композитор, актриса, теле- и радиоведущая
  • Дмитрий Носков — джазовый вокалист, композитор и автор музыки к десяткам отечественных фильмов, победитель второго сезона проекта «Ярче звёзд» на ТНТ

Программа вечера

Сбор гостей: с 18:00 до 19:00. Официальная часть: с 19:00 до 22:00. Дресс-код — After Five Casual. Обратите внимание, что парковка в стоимость билета не входит.

Меню вечера

Каждый стол будет угощен холодными закусками:

  • брускетта с лососем
  • оливки
  • хумус
  • хариса
  • хлебная корзина

Горячие закуски — одно блюдо на выбор для каждого гостя:

  • спринг-роллы с овощами с соусом свит чили
  • брошет из лосося

Салаты — одно блюдо на выбор для каждого гостя:

  • оливье с ростбифом
  • цезарь с креветками
  • греческий
  • салат с авокадо и креветкой в кунжутном соусе

Горячее — одно блюдо на выбор:

  • стейк из форели с соусом терияки
  • мясо стриплойн

Гарниры — одно блюдо на выбор:

  • запечённый картофель бейби с розмарином
  • овощи гриль с восточными специями

Каждому гостю будет подан десерт — Чиприани. Напитки на выбор в течение вечера:

  • игристое вино
  • белое и красное вино
  • лимонад
  • вода
  • чай
  • кофе
  • кола

Купить билет на концерт Все Цвета Джаза: ежегодная музыкальная премия

Ноябрь
19 ноября среда
18:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 15000 ₽

