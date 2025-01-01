Все Цвета Джаза: ежегодная музыкальная премия

Торжественный вечер джазовой музыки в Москве

Гостей вечера ожидает выступление артистов российской джазовой сцены и вручение наград в семи номинациях. Номинации включают:

восходящая звезда

мероприятие года

фестиваль года

площадка года

релиз года

музыкант года

за вклад в развитие джазовой культуры в России

На сцене выступят:

Большой Джазовый Оркестр под руководством Петра Востокова

Сергей Жилин и Фонограф-Джаз-Бэнд

Сергей Мазаев QUEENtet

Шоу-Театр CINEMA

Другие известные исполнители

Ведущие вечера

В роли ведущих выступят:

Мариам Мерабова — певица, композитор, актриса, теле- и радиоведущая

— певица, композитор, актриса, теле- и радиоведущая Дмитрий Носков — джазовый вокалист, композитор и автор музыки к десяткам отечественных фильмов, победитель второго сезона проекта «Ярче звёзд» на ТНТ

Программа вечера

Сбор гостей: с 18:00 до 19:00. Официальная часть: с 19:00 до 22:00. Дресс-код — After Five Casual. Обратите внимание, что парковка в стоимость билета не входит.

Меню вечера

Каждый стол будет угощен холодными закусками:

брускетта с лососем

оливки

хумус

хариса

хлебная корзина

Горячие закуски — одно блюдо на выбор для каждого гостя:

спринг-роллы с овощами с соусом свит чили

брошет из лосося

Салаты — одно блюдо на выбор для каждого гостя:

оливье с ростбифом

цезарь с креветками

греческий

салат с авокадо и креветкой в кунжутном соусе

Горячее — одно блюдо на выбор:

стейк из форели с соусом терияки

мясо стриплойн

Гарниры — одно блюдо на выбор:

запечённый картофель бейби с розмарином

овощи гриль с восточными специями

Каждому гостю будет подан десерт — Чиприани. Напитки на выбор в течение вечера: