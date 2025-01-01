Все Цвета Джаза: ежегодная музыкальная премия

Торжественный вечер джазовой музыки в Москве
Гостей вечера ожидает выступление артистов российской джазовой сцены и вручение наград в семи номинациях. Номинации включают:
- восходящая звезда
- мероприятие года
- фестиваль года
- площадка года
- релиз года
- музыкант года
- за вклад в развитие джазовой культуры в России
На сцене выступят:
- Большой Джазовый Оркестр под руководством Петра Востокова
- Сергей Жилин и Фонограф-Джаз-Бэнд
- Сергей Мазаев QUEENtet
- Шоу-Театр CINEMA
- Другие известные исполнители
Ведущие вечера
В роли ведущих выступят:
- Мариам Мерабова — певица, композитор, актриса, теле- и радиоведущая
- Дмитрий Носков — джазовый вокалист, композитор и автор музыки к десяткам отечественных фильмов, победитель второго сезона проекта «Ярче звёзд» на ТНТ
Программа вечера
Сбор гостей: с 18:00 до 19:00. Официальная часть: с 19:00 до 22:00. Дресс-код — After Five Casual. Обратите внимание, что парковка в стоимость билета не входит.
Меню вечера
Каждый стол будет угощен холодными закусками:
- брускетта с лососем
- оливки
- хумус
- хариса
- хлебная корзина
Горячие закуски — одно блюдо на выбор для каждого гостя:
- спринг-роллы с овощами с соусом свит чили
- брошет из лосося
Салаты — одно блюдо на выбор для каждого гостя:
- оливье с ростбифом
- цезарь с креветками
- греческий
- салат с авокадо и креветкой в кунжутном соусе
Горячее — одно блюдо на выбор:
- стейк из форели с соусом терияки
- мясо стриплойн
Гарниры — одно блюдо на выбор:
- запечённый картофель бейби с розмарином
- овощи гриль с восточными специями
Каждому гостю будет подан десерт — Чиприани. Напитки на выбор в течение вечера:
- игристое вино
- белое и красное вино
- лимонад
- вода
- чай
- кофе
- кола