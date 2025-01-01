Спектакль Все, что вы хотели знать о ящерицах...

Спектакль «Всё, что вы хотели знать о ящерицах, но стеснялись спросить». Добро пожаловать в театр теней!

Приглашаем вас на яркий и захватывающий теневой спектакль, рассказывающий историю о маленьком ящере, покорившем огромный мир. Главный герой — смелый ящер по имени Ульрихт, предок которого на протяжении миллионов лет жил под землёй, выходя на поверхность лишь изредка, по ночам.

Неизведанные горизонты

Сомнения в собственных силах и страх перед неизвестностью терзали крошечных обитателей подземного мира. Однако однажды произошло нечто невероятное! Обычный ящер, преодолевая свои страхи, выбрался из темноты на свет и отправился в рискованное путешествие. Его путь был тернист и полон опасностей, но даже потеряв свой хвост в неравной битве, Ульрихт остался верен мечте, которая открыла ему огромный мир и безграничную любовь.

Создатели спектакля

Спектакль «Всё, что вы хотели знать о ящерицах, но стеснялись спросить» создан талантливым дуэтом — Виктором Скрябиным и Инной Тимохиной. Основой для его сюжета послужили популярные научные комиксы учёного-биолога и книжного иллюстратора Ольги Посух под названием «Микросупергерои». Это событие проходит в рамках Лаборатории теневого театра — 2024.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть это уникальное представление, которое не только развлекает, но и обогащает знаниями о мире ящериц. Спектакль станет отличным выбором как для детей, так и для взрослых, желающих погрузиться в удивительный мир природы.