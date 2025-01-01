Спектакль-ток-шоу "Теневая сторона Красной шапочки"

Театр «ТоЧКА» представляет уникальное спектакль-ток-шоу на тему: “Теневая сторона Красной шапочки или всё, что вам надо знать о девочках, которые ходят одни в лесу, наполненном волками.”

Исследование женственности

Каждая девочка проходит путь взросления, и на этом пути неизбежно возникает желание быть красивой, нравиться другим и кокетничать. Однако, с этим желанием приходит и возможность столкнуться с Волком — тем, кто может разрушить эту красоту.

Вопросы на обсуждение

На спектакле мы обсудим важные вопросы: виновата ли Красная шапочка, что Волк затащил её в кровать и съел? Стоило ли маме отпускать её в лес одной? Какой образ матери мы видим в этой истории? Быть ли на стороне Волка? Зрители смогут принимать участие в дискуссии и высказывать свои мнения.

Исполнители и создатели

В обсуждении участвуют талантливые актеры: Анна Орлова, Анастасия Трофимова, Александра Певзнер, Эдуард Ованесян, Алексей Лаврухин и Максим Власов. Теневые сцены будут представлены Анной Орловой и Алексеем Лаврухиным. Автор идеи и режиссер — Яна Левищева.

Не упустите возможность погрузиться в интересное и глубокое обсуждение, которое может открыть новые грани знакомой всем истории.