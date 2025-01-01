Ансамбль солистов «Квартет Каравай» Пермской краевой филармонии приглашает вас на уникальную концертную ретро-программу о времени и любви. Под названием «Всё, что было...» прозвучат романсы и песни советских композиторов, которые погружают в атмосферу минувших лет.
Квартет, состоящий из лучших музыкантов России, включает:
Каждый участник группы — великолепный солист, виртуозно владеющий своим инструментом, что позволяет создавать звучание, сравнимое с целым оркестром.
Высокий профессионализм, артистизм и виртуозное исполнение принесло Квартету заслуженный успех и мировую известность, а их выступления вызывают восхищение у слушателей в разных странах. Выход на сцену Квартета «Каравай» — это всегда настоящий праздник для любителей музыки!
Не упустите возможность насладиться незабываемым музыкальным вечером!