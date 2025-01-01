Ретро-концерт «Всё, что было...» от Квартета Каравай

Ансамбль солистов «Квартет Каравай» Пермской краевой филармонии приглашает вас на уникальную концертную ретро-программу о времени и любви. Под названием «Всё, что было...» прозвучат романсы и песни советских композиторов, которые погружают в атмосферу минувших лет.

Выдающиеся исполнители

Квартет, состоящий из лучших музыкантов России, включает:

Олег Згогурин (балалайка-прима) — заслуженный артист России;

(балалайка-прима) — заслуженный артист России; Татьяна Куликова (домра-альт) — заслуженная артистка России;

(домра-альт) — заслуженная артистка России; Анна Тальникова (домра-прима) — солистка квартета;

(домра-прима) — солистка квартета; Станислав Юнкинд (балалайка-бас) — солист квартета;

Каждый участник группы — великолепный солист, виртуозно владеющий своим инструментом, что позволяет создавать звучание, сравнимое с целым оркестром.

Искусство, востребованное по всему миру

Высокий профессионализм, артистизм и виртуозное исполнение принесло Квартету заслуженный успех и мировую известность, а их выступления вызывают восхищение у слушателей в разных странах. Выход на сцену Квартета «Каравай» — это всегда настоящий праздник для любителей музыки!

Не упустите возможность насладиться незабываемым музыкальным вечером!