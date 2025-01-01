Фестиваль автофикшна «я-театр» в Театре.doc

С 1 по 6 июля 2025 года в Театре пройдёт фестиваль автофикшна «я-театр». В рамках этого события мы представим уникальный спектакль, в котором Ольга Лапина-Нейман, актриса, певица и поэтесса, открывает перед зрителями свои самые сокровенные переживания.

О спектакле

Спектакль рассказывает о борьбе с алкогольной зависимостью и пути к спасению. Ольга Лапина-Нейман нашла в себе смелость поделиться своим опытом, который стал основой для этой автобиографической пьесы. Режиссёр Александр Эр включил эту работу в программу «Свободное место», подчеркивая важность темы зависимости в современном обществе.

Слова режиссера

Александр Эр делится своими мыслями о спектакле: «Если говорить шире, это история о любой зависимости. Она обещает нам невиданный рай, а затем разбивает жизнь вдребезги. Каждый из нас ищет счастья, и каждый находит его в чём-то своём — будь то алкоголь, слава, семья или деньги. Мы все от чего-то зависимы».

Летняя история

«Это история одного лета, «волшебного пьяного лета»... Чем оно закончилось? Приходите и смотрите», — приглашает зрителей режиссёр.

Интересные факты

Выражение «Скеле́т в шкафу́» имеет медицинские корни — до 1832 года врачам в Британии не дозволялось работать с мёртвыми телами, и они использовали скелеты казнённых преступников для научных исследований. Эти скелеты прятали от посторонних глаз, часто в шкафах. Также существует выражение «Чики-Пуки», происходящее от немецкого «Sack und Pack», которое означает «переезжать с одним мешком». Обе фразы подчеркивают, как тяжело скрывать свои тайны.

Команда спектакля

Режиссёр: Александр Эр (Смирнов)

Автор пьесы и исполнитель: Ольга Лапина-Нейман

Автор кукол: Людмила Гурова

Не упустите возможность погрузиться в эту глубокую и трогательную историю. Ждем вас на спектакле!