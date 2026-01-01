Масштабный межмузейный проект «Все Бенуа — Всё Бенуа» в Манеже Санкт-Петербурга

Центральный выставочный зал «Манеж» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга представляет уникальный межмузейный проект «Все Бенуа — Всё Бенуа», который откроется 13 декабря 2025 года и продлится до 19 апреля 2026 года.

Выставка служит энциклопедией русского искусства, рассказывая через судьбы и наследие одной из самых ярких творческих династий России — семьи Бенуа. Проект освещает феномен этого рода, его неистощимый творческий потенциал и влияние на культурную среду, формируемую Бенуа.

Экспозиция и ее содержание

В состав экспозиции вошли более 600 различных экспонатов, включая живопись, графику, скульптуру, театральные костюмы, документальные материалы и личные вещи. Все эти предметы связаны оригинальной кураторской концепцией, что делает выставку особенно увлекательной для зрителей.

Проект реализован в партнерстве с ведущими музеями России, такими как Государственный Эрмитаж, Государственный музей-заповедник «Петергоф», Государственный Русский музей и многими другими. В общей сложности в проекте участвуют более 60 российских музеев и частных коллекционеров.

Семья Бенуа: ключевые фигуры

Центральной фигурой выставки станет Александр Николаевич Бенуа — историк искусства, художник, сценограф и куратор. На выставке также будут представлены работы его родных: Леонтия, Николая и Альберта Бенуа, а также произведения таких мастеров, как Евгений Лансере и Зинаида Серебрякова.

В экспозиции сосредоточены работы их современников, таких как Константин Сомов, Илья Репин, Константин Маковский и Иван Айвазовский. Это позволяет раскрыть взаимосвязи художественных стилей и общие эстетические ориентиры, что делает проект особенно ценным для любителей искусства.

Наследие семьи Бенуа

От величественных архитектурных форм, которые определяют облик Санкт-Петербурга, до изящной графики и театральных декораций — наследие семьи Бенуа захватит дух зрителей своим разнообразием и высочайшим художественным уровнем.