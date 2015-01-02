Меню
Всадник Скаллии
Билеты от 1500₽
Киноафиша Всадник Скаллии

Спектакль Всадник Скаллии

Постановка
Театр на Трубной 12+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Моноспектакль «Всадник Скаллии». Философская притча о страхе и надежде

Моноспектакль «Всадник Скаллии» погружает зрителя в мир загадок и напряженных событий, где судьбы героев сплетаются на грани фантастики и реальности. Это философская притча о страхе и надежде, о человеке и чудовище, об одиночестве и цене выбора.

История раскрывает волнующие моменты борьбы с внутренними демонами и удивляет неожиданными откровениями, заставляющими задуматься о природе человеческой души. Персонажи словно живут между мирами, а события разворачиваются стремительно, вызывая у зрителя целую гамму эмоций и даря надежду на лучший исход.

Танец и пластика

Танцевальное сопровождение спектакля выполнено в динамичном и выразительном стиле. Легкость и напряженность движений сливаются в едином потоке, где каждая поза и жест наполнены глубоким смыслом и отражают внутренний конфликт персонажей. Пластика тела становится продолжением авторского голоса, открывает новые грани рассказа и позволяет ощутить атмосферу через движение и музыку.

Энергетика танца передает многослойность повествования, объединяя драматизм и поэтичность в единую художественную форму.

Приветственный фуршет

Гостей спектакля ждет приятный сюрприз — приветственный фуршет, где можно обсудить впечатления и насладиться общением.

Об авторе

Игорь Озёрский — писатель, член Союза писателей России, лауреат Всероссийской литературной премии «Гипертекст». Его проза — это философские притчи о человеке, времени и выборе, насыщенные символами и аллюзиями. Озёрский сравнивается по напряжению с Достоевским и по образности — с Булгаковым. Также он номинирован на Нобелевскую премию по литературе за 2024 год.

Купить билет на спектакль Всадник Скаллии

Декабрь
16 декабря вторник
19:00
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
от 1500 ₽

