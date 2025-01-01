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Билеты от 1000₽
Киноафиша Вроде легче

Спектакль Вроде легче

Постановка
Театр им. Ермоловой 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Вроде легче» в Театре Ермоловой: обыкновенное чудо в непростые времена

15 февраля 2013 года в Челябинске произошло событие, которое стало не только новостью, но и настоящим космическим феноменом. Метеорит, упавший в озеро под Чебаркулем, слегка тряхнул город, но не принес серьезных разрушений. Все остались живы, и мир не прекратил своего существования. Однако это уникальное явление запустило цепь событий, которые стали основой для пьесы «Вроде легче».

Сюжет и персонажи

В центре сюжета — две семьи, переживающие непростой период в своей жизни. Первая семья, состоящая из женщин, ищет покоя и понимания на кладбище. В это же время на другом конце города сын и отец пытаются найти пропавшего деда, испугавшегося метеорита.

Темы и смыслы

Спектакль «Вроде легче» — это не просто история о том, как справиться с внешними угрозами. Это глубокий анализ человеческих отношений и преодоления внутренних конфликтов. Разговоры и поиски становятся символом стремления к восстановлению утраченных связей и преодолению семейных конфликтов.

Интересные факты

Стоит отметить, что спектакль поднимает важные вопросы о том, как мы справляемся с невзгодами и разочарованиями. Он приглашает зрителей задуматься о своих страхах и о том, как они влияют на наши отношения с близкими людьми.

Не упустите возможность увидеть «Вроде легче» — спектакль, который заставляет переосмыслить привычные взгляды на жизнь и человеческие отношения.

Режиссер
Валерия Суркова
В ролях
Эдуард Володин
Пелин Гериш
Светлана Головина
Сергей Колесов
Георгий Назаренко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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