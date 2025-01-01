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Время женщин
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Спектакль Время женщин

Модная ретродрама
Постановка
Омский театр драмы 16+
Продолжительность 3 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Время женщин» в Омском драматическом театре

Спектакль «Время женщин» стал одним из самых обсуждаемых театральных событий сезона 2013-2014 годов. Он вошел в Long List Национальной театральной премии «Золотая маска», что говорит о высокой оценке экспертов театрального мира.

О чем спектакль?

«Время женщин» — это глубокая и эмоциональная история, исследующая женскую природу, их мечты и переживания. Спектакль затрагивает актуальные темы, такие как самореализация, любовь и место женщины в современном обществе.

Интересные факты

Спектакль был создан в сотрудничестве с известными театральными деятелями и привлек внимание как зрителей, так и критиков. Его уникальный подход к раскрытию женских образов на сцене делает его обязательным к просмотру для всех любителей театра.

Почему стоит посетить?

Не упустите возможность стать свидетелем этого выдающегося спектакля, который предлагает зрителям погрузиться в мир эмоций и глубоких размышлений. «Время женщин» — это не просто театральное представление, это возможность задать себе важные вопросы о жизни и о себе.

Режиссер
Алексей Крикливый
В ролях
Валерия Прокоп
Татьяна Филоненко
Элеонора Кремель
Кристина Лапшина
Ирина Бабаян

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 17 октября
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
18:00

Фотографии

Время женщин Время женщин Время женщин Время женщин Время женщин Время женщин Время женщин Время женщин Время женщин Время женщин Время женщин

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