Время Танго

Танго пережило своё время и покорило весь мир. Приглашаем вас в увлекательное путешествие по вселенной этого страстного и чувственного танца. Танго – это время бесконечных возможностей и музыка, настроенная на человеческое восприятие.
Вас ожидает программа, наполненная произведениями великих композиторов:
Музыка будет звучать в исполнении талантливых музыкантов, лауреатов международных конкурсов:
Не упустите возможность погрузиться в атмосферу танго и насладиться мелодиями, которые заставят вас почувствовать всю глубину этого искусства.