Время Танго

Танго: Путешествие в мир страсти и музыки

Танго пережило своё время и покорило весь мир. Приглашаем вас в увлекательное путешествие по вселенной этого страстного и чувственного танца. Танго – это время бесконечных возможностей и музыка, настроенная на человеческое восприятие.

Программа концерта

Вас ожидает программа, наполненная произведениями великих композиторов:

Астора Пьяццоллы

Энрике Виллольдо

Аугусто Гаде

Алан Родригес

Дмитрий Вайль

Исполнители

Музыка будет звучать в исполнении талантливых музыкантов, лауреатов международных конкурсов:

Марина Шиганова (скрипка) – художественный руководитель проекта «Luminis Artis»

Илья Самсонов (виолончель) – артист Московского театра мюзикла

Дмитрий Максименко (фортепиано) – титулярный органист Англиканской церкви Святого Андрея в Москве

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу танго и насладиться мелодиями, которые заставят вас почувствовать всю глубину этого искусства.