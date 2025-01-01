Меню
Время Танго
Билеты от 2800₽
Время Танго

Время Танго

6+
6+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Танго: Путешествие в мир страсти и музыки

Танго пережило своё время и покорило весь мир. Приглашаем вас в увлекательное путешествие по вселенной этого страстного и чувственного танца. Танго – это время бесконечных возможностей и музыка, настроенная на человеческое восприятие.

Программа концерта

Вас ожидает программа, наполненная произведениями великих композиторов:

  • Астора Пьяццоллы
  • Энрике Виллольдо
  • Аугусто Гаде
  • Алан Родригес
  • Дмитрий Вайль

Исполнители

Музыка будет звучать в исполнении талантливых музыкантов, лауреатов международных конкурсов:

  • Марина Шиганова (скрипка) – художественный руководитель проекта «Luminis Artis»
  • Илья Самсонов (виолончель) – артист Московского театра мюзикла
  • Дмитрий Максименко (фортепиано) – титулярный органист Англиканской церкви Святого Андрея в Москве

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу танго и насладиться мелодиями, которые заставят вас почувствовать всю глубину этого искусства.

Расписание

21 сентября
Лофт-пространство «Своё поле» Москва, Берсеневская наб., 6, стр. 3, арт-кластер «Красный Октябрь»
18:00 от 2800 ₽ 19:00 от 2800 ₽

