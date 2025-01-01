Время танго: вечер при свечах

Ночь танго в Коломенском

В этот вечер, в камерной атмосфере зала, оживут страсть и ностальгия Буэнос-Айреса, воспетые в чувственной музыке танго. Программа объединяет легендарные сочинения таких маэстро, как Хулио Родригес, Карлос Гардель, Якоб Гаде и великий новатор жанра — Астор Пьяццолла.

Музыка, которая завораживает

В исполнении великолепного ансамбля — фортепиано, скрипки и виолончели — прозвучат шедевры цикла «История танго», проникновенный «Oblivion», бурное «Libertango» и, конечно, «Времена года в Буэнос-Айресе» — южноамериканский ответ Антонио Вивальди. Каждый аккорд и каждая нота создают атмосферу, которая не оставит равнодушным ни одного ценителя музыки.

Программа концерта

Х. Родригес — «La Cumparsita»

А. Вильольдо — «El Choclo»

Я. Гаде — «Jealousi» (Танго «Ревность»)

А. Пьяццолла — «Каштановое и голубое», «Кафе 1930», «Ночной клуб 1960»

А. Пьяццолла — «Libertango»

А. Пьяццолла — «Oblivion»

К. Вайль — «Youkali»

А. Гардель — «Por una cabeza»

Исполнители вечера

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

Марина Шиганова (скрипка)

Илья Самсонов (виолончель)

Иван Кузьмин (фортепиано)

Практическая информация

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта). В программе возможны изменения.

Внимание! Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина.

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д. 39, стр. 69.