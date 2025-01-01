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Время танго: вечер при свечах
Билеты от 800₽
Киноафиша Время танго: вечер при свечах

Время танго: вечер при свечах

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Ночь танго в Коломенском

В этот вечер, в камерной атмосфере зала, оживут страсть и ностальгия Буэнос-Айреса, воспетые в чувственной музыке танго. Программа объединяет легендарные сочинения таких маэстро, как Хулио Родригес, Карлос Гардель, Якоб Гаде и великий новатор жанра — Астор Пьяццолла.

Музыка, которая завораживает

В исполнении великолепного ансамбля — фортепиано, скрипки и виолончели — прозвучат шедевры цикла «История танго», проникновенный «Oblivion», бурное «Libertango» и, конечно, «Времена года в Буэнос-Айресе» — южноамериканский ответ Антонио Вивальди. Каждый аккорд и каждая нота создают атмосферу, которая не оставит равнодушным ни одного ценителя музыки.

Программа концерта

  • Х. Родригес — «La Cumparsita»
  • А. Вильольдо — «El Choclo»
  • Я. Гаде — «Jealousi» (Танго «Ревность»)
  • А. Пьяццолла — «Каштановое и голубое», «Кафе 1930», «Ночной клуб 1960»
  • А. Пьяццолла — «Libertango»
  • А. Пьяццолла — «Oblivion»
  • К. Вайль — «Youkali»
  • А. Гардель — «Por una cabeza»

Исполнители вечера

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Марина Шиганова (скрипка)
  • Илья Самсонов (виолончель)
  • Иван Кузьмин (фортепиано)

Практическая информация

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта). В программе возможны изменения.

Внимание! Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина.

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д. 39, стр. 69.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
Театральная хоромина Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
17:00 от 800 ₽

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