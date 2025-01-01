Время танго: вечер при свечах

В этот вечер, в камерной атмосфере зала, оживут страсть и ностальгия Буэнос-Айреса, воспетые в чувственной музыке танго. Программа объединяет легендарные сочинения таких маэстро, как Хулио Родригес, Карлос Гардель, Якоб Гаде и великий новатор жанра — Астор Пьяццолла.
В исполнении великолепного ансамбля — фортепиано, скрипки и виолончели — прозвучат шедевры цикла «История танго», проникновенный «Oblivion», бурное «Libertango» и, конечно, «Времена года в Буэнос-Айресе» — южноамериканский ответ Антонио Вивальди. Каждый аккорд и каждая нота создают атмосферу, которая не оставит равнодушным ни одного ценителя музыки.
На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта). В программе возможны изменения.
Внимание! Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина.
Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д. 39, стр. 69.