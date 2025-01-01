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Время танго: популярные мелодии на органе
Билеты от 600₽
Киноафиша Время танго: популярные мелодии на органе

Время танго: популярные мелодии на органе

12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Танго на органе: удивительное звучание от Марии Блажевич

Лауреат международных конкурсов Мария Блажевич представит свою новую программу, которая обещает стать настоящим открытием для любителей танго и органной музыки. В этом концерте орган звучит как бандонеон, демонстрируя всю мощь и красоту этого величественного инструмента.

Звучащая энциклопедия танго

Программа включает в себя как хрестоматийные произведения, так и современные хиты. Зрители смогут насладиться известной «Кумпарситой», музыкальными темами из фильмов «Утомленные солнцем» и «Бриллиантовая рука», а также самыми знаменитым танго Астора Пьяццоллы. Каждый номер — это удивительное открытие, которое погружает в мир страсти и эмоций.

Неожиданные музыкальные находки

В репертуаре также представлены произведения таких композиторов, как Карлос Гардель, А. Вильшер и Р. Гальяно. Мария Блажевич исполнит уникальное попурри на темы танго из популярных отечественных фильмов, а также «Церковное танго» для органа. Каждый из этих номеров станет ярким акцентом вечера.

Забудьте о стереотипах

Органная музыка часто воспринимается как что-то традиционное и строгое. Однако, благодаря творческому подходу Марии Блажевич, орган может стать настоящим инструментом для танго, раскрыв его новые грани. Это событие, безусловно, привлечет внимание как искушённых ценителей, так и тех, кто только начинает знакомиться с этим жанром.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального опыта, который обещает подарить море эмоций и удивительных открытий!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 августа
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
16:00 от 600 ₽

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