Погружение в мир волшебства: экспозиция "Время сказок" в Музее Кукол Новосибирска

Литературные герои, знакомые с детства, оживают в уникальной экспозиции "Время сказок" в Музее Кукол. Здесь каждое произведение искусства – это не просто кукла, а живая история, наполненная душой и характером.

Создайте свой день чудес

Каждое творение, будь то из фарфора, дерева или ткани, выполнено с особой заботой и мастерством. Мастера передают все тонкости характера и эмоций любимых персонажей, превращая их в настоящие произведения искусства.

Магия, которая не знает границ

Посетите выставку в любую погоду – волшебство всегда с вами! Не упустите возможность ощутить магию сказочного мира и найти вдохновение в этих удивительных произведениях.

Не забудьте о билетах

Ваше приключение начинается здесь! Позаботьтесь о покупке билетов онлайн – это удобно и быстро. Откройте для себя мир кукольного театра, где сбудутся все ваши мечты!