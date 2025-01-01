Время Рождества

Музыка и волшебство: органный концерт с Батистом-Флорианом Марль-Увраром

Приглашаем вас на незабываемый органный концерт, который пройдет под руководством лауреата Международных конкурсов Батиста-Флориана Марль-Уврара. Этот талантливый музыкант исполнит программу, насыщенную произведениями классической музыки.

Программа концерта

Концерт будет разделен на два отделения:

Первое отделение: Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия Си мажор BWV 547 Сезар Франк — Пастораль Пётр Чайковский — Щелкунчик

Второе отделение: Модест Мусоргский — Картинки с выставки



Органные импровизации

Кроме классических произведений, в программе будут представлены органные импровизации, которые добавят особый шарм этому вечеру. Музыка, рождённая на сцене, обещает стать сюрпризом для всех зрителей.

Обратите внимание

Просьба учитывать, что в программе возможны изменения. Обязательно следите за анонсами и не упустите возможность стать частью этого музыкального события!