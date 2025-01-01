Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Время Рождества
Киноафиша Время Рождества

Время Рождества

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка и волшебство: органный концерт с Батистом-Флорианом Марль-Увраром

Приглашаем вас на незабываемый органный концерт, который пройдет под руководством лауреата Международных конкурсов Батиста-Флориана Марль-Уврара. Этот талантливый музыкант исполнит программу, насыщенную произведениями классической музыки.

Программа концерта

Концерт будет разделен на два отделения:

  • Первое отделение:
    • Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия Си мажор BWV 547
    • Сезар Франк — Пастораль
    • Пётр Чайковский — Щелкунчик
  • Второе отделение:
    • Модест Мусоргский — Картинки с выставки

Органные импровизации

Кроме классических произведений, в программе будут представлены органные импровизации, которые добавят особый шарм этому вечеру. Музыка, рождённая на сцене, обещает стать сюрпризом для всех зрителей.

Обратите внимание

Просьба учитывать, что в программе возможны изменения. Обязательно следите за анонсами и не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 4 января
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Neo Classic Orchestra. Саундтреки Людовика Эйнауди, Ханса Циммера и др.
6+
Неоклассика
Neo Classic Orchestra. Саундтреки Людовика Эйнауди, Ханса Циммера и др.
17 сентября в 19:00 Большой зал Пермской филармонии
от 800 ₽
Илья Соболев
18+
Юмор
Илья Соболев
4 октября в 18:00 ДК Калинина
от 1800 ₽
Филипп Воронин
18+
Юмор
Филипп Воронин
13 сентября в 19:00 Культурное пространство «Часовой завод»
от 1250 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше