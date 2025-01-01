Спектакль Время перемен

Меню
Время перемен
18+
Возраст 18+

Перемены на сцене: перфоманс "Время перемен"

На Востоке считали, что жить в эпоху перемен — страшное проклятие. Однако выжившие в СССР, увидевшие все превратности времени, устали от стабильности застоя. Их сердца стали жаждать изменений.

Перемены пришли: перестройка конца 80-х, Беловежские соглашения 91-го, дефолт 98-го, кризис 2008-го… Это не только российская тема — весь современный мир погружён в череду постоянных изменений. Всего лишь несколько лет назад мы набирали номер на дисковом телефоне, а сегодня искусственный интеллект способен создавать фильмы и музыку по нашим запросам.

Приглашаем вас 20 декабря 2025 года в театральное пространство «Узел» на Некрасова, чтобы обсудить произошедшие и желанные перемены в рамках плейбэк-перформанса 13ТЕАТРа «Время перемен». Этот уникальный жанр театра — это импровизированное взаимодействие зрителей и актеров, создающее особую атмосферу соучастия.

Спектакль длится полтора часа и состоит из 8-12 миниатюр, которые актеры исполняют на основе историй, рассказанных зрителями. Зрители делятся своими чувствами и событиями из жизни, а актеры тут же отыгрывают эти моменты на сцене. Название жанра "play back" в переводе означает "отыграть обратно".

Праздничный фуршет

В завершение вечера всех желающих ждёт праздничный фуршет. Это отличная возможность в дружной компании отметиться с наступающими праздниками и обсудить перемены, которые стучатся в наши сердца.

Ждем вас на нашем спектакле! До встречи!

В других городах
Декабрь
20 декабря суббота
19:00
Площадка «Узел» Санкт-Петербург, Некрасова, 3–5, пространство «АТС», 3 этаж
от 2295 ₽

