Время перемен

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 августа
МССМШ им. Гнесиных Москва, Знаменка, 12/2, стр. 3
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

XXL Summer Festival: Baby Melo, Молодой Платон, THRILL PILL, Шайни, Elyaplugg!, Baby Cute, xxxmanera, Джон Гарик, WIPO, LIL KIDD & Secret Guest
12+
Поп Фестиваль Хип-хоп
XXL Summer Festival: Baby Melo, Молодой Платон, THRILL PILL, Шайни, Elyaplugg!, Baby Cute, xxxmanera, Джон Гарик, WIPO, LIL KIDD & Secret Guest
22 августа в 16:00 VK Stadium
от 999 ₽
Варвара Визбор. а в г у с т
16+
Поп Инди Соул
Варвара Визбор. а в г у с т
8 августа в 20:00 16 тонн
от 2500 ₽
Шедевры классики. «Времена года» А. Вивальди
6+
Классическая музыка
Шедевры классики. «Времена года» А. Вивальди
7 сентября в 15:00 Музей Пушкина
от 1099 ₽
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