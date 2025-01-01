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Время перемен
Билеты от 700₽
Киноафиша Время перемен

Спектакль Время перемен

16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Пластический спектакль «Время перемен» в Театре на Мельникова

Хореограф Рикардо До Рего представляет новый пластический спектакль «Время перемен», который пройдет под летним дождем. Это уникальное сочетание танца и стихии, где танцоры шоу-балета «Саботаж» погрузят зрителей в мир исторических эпох.

Танцы сквозь века

На сцене встретятся викинги с их неукротимой яростью, шотландские горцы, гордые и бесстрашные, а также самураи с отточенными движениями, как клинки. Все они приходят из разных времен, но объединяет их одно — ветер перемен, несущий их сквозь пространство и время.

Эмоции и ритм

В центре спектакля — не просто танец. Это пульсирующий ритм битв и тишина перед бурей, ярость схватки и нежность прощания. Хореография включает в себя множество стилей: от народных мотивов до современной пластики. Зрители увидят резкие, рубленые движения и плавные, почти воздушные парения.

Дождь как элемент спектакля

Льющийся дождь на сцене становится не просто декорацией. Он работает как стена, сквозь которую прорываются герои, и как зеркало, отражающее их эмоции. Пластика танца становится универсальным языком, где сливаются тело, ритм, шум воды и дыхание зрителей.

Спектакль-переживание

«Время перемен» — это не просто спектакль, а настоящее переживание. Вы почувствуете, как мурашки бегут по коже, когда на сцене царит мужская энергетика и стихия воды.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события! Приходите на встречу с искусством!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 700 ₽
14 сентября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 700 ₽

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