Время органа и саксофонов. Концерт при свечах

Концерт при свечах: Музыка, наполненная волшебством

В мерцающем полумраке и сиянии свечей, в атмосфере таинственности и уюта, состоится незабываемый концерт. Величественный король инструментов, орган, в сочетании с двумя виртуозными саксофонами, создаст гармоничное созвучие, чтобы подарить слушателям вечер, наполненный красотой и вдохновением.

Программа вечера

Программа концерта — это захватывающее путешествие сквозь века и стили. Зрителей ждут произведения, которые расскажут отдельные истории языком музыки. Вечер начнется с величественной Хоральной прелюдии Иоганна Себастьяна Баха и продолжится фантазиями Телемана и Вивальди. Каждое произведение — это уникальный музыкальный опыт, где орган и саксофоны выступают в роли искусных повествователей.

Музыкальные шедевры

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) - Хоральная прелюдия фа минор

Георг Филипп Телеман (1681–1767) - Фантазия для флейты соло ля мажор (в переложении для альт-саксофона)

Зигфрид Карг-Элерт (1877–1933) - Nun danket alle Gott

Антонио Вивальди (1678–1741) - Концерт для двух скрипок и оркестра ля минор (в переложении для сопрано-саксофона, альт-саксофона и органа)

Эжен Жигу (1844–1925) - Токката си минор

Дени Бедар (1950*) - Соната для альт-саксофона и органа

Jean-Denis Michat - Clos Guinget

Фернанда Декрюк - Соната для альт-саксофона и фортепиано, II и III части

Эйтор Вилла-Лобос (1887–1959) - Фантазия для сопрано-саксофона и органа

Ральф Петерсон - Трио для флейты, кларнета и фортепиано (в переложении для сопрано-саксофона, альт-саксофона и органа)

Исполнители

На сцене выступят:

Валерия Флегонтова - сопрано-саксофон

Семен Такмаков - альт-саксофон

Наталья Лисанова - орган

Детали концерта

Продолжительность: 1 час 20 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше шести лет.

Этот концерт при свечах — это событие для истинных ценителей прекрасного, которое не оставит равнодушным никого!