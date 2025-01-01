Время органа и саксофонов. Концерт при свечах

Концерт при свечах: Музыка, наполненная волшебством
В мерцающем полумраке и сиянии свечей, в атмосфере таинственности и уюта, состоится незабываемый концерт. Величественный король инструментов, орган, в сочетании с двумя виртуозными саксофонами, создаст гармоничное созвучие, чтобы подарить слушателям вечер, наполненный красотой и вдохновением.
Программа вечера
Программа концерта — это захватывающее путешествие сквозь века и стили. Зрителей ждут произведения, которые расскажут отдельные истории языком музыки. Вечер начнется с величественной Хоральной прелюдии Иоганна Себастьяна Баха и продолжится фантазиями Телемана и Вивальди. Каждое произведение — это уникальный музыкальный опыт, где орган и саксофоны выступают в роли искусных повествователей.
Музыкальные шедевры
- Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) - Хоральная прелюдия фа минор
- Георг Филипп Телеман (1681–1767) - Фантазия для флейты соло ля мажор (в переложении для альт-саксофона)
- Зигфрид Карг-Элерт (1877–1933) - Nun danket alle Gott
- Антонио Вивальди (1678–1741) - Концерт для двух скрипок и оркестра ля минор (в переложении для сопрано-саксофона, альт-саксофона и органа)
- Эжен Жигу (1844–1925) - Токката си минор
- Дени Бедар (1950*) - Соната для альт-саксофона и органа
- Jean-Denis Michat - Clos Guinget
- Фернанда Декрюк - Соната для альт-саксофона и фортепиано, II и III части
- Эйтор Вилла-Лобос (1887–1959) - Фантазия для сопрано-саксофона и органа
- Ральф Петерсон - Трио для флейты, кларнета и фортепиано (в переложении для сопрано-саксофона, альт-саксофона и органа)
Исполнители
На сцене выступят:
- Валерия Флегонтова - сопрано-саксофон
- Семен Такмаков - альт-саксофон
- Наталья Лисанова - орган
Детали концерта
Продолжительность: 1 час 20 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше шести лет.
Этот концерт при свечах — это событие для истинных ценителей прекрасного, которое не оставит равнодушным никого!