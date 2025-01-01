Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Время органа и саксофонов. Концерт при свечах
Киноафиша Время органа и саксофонов. Концерт при свечах

Время органа и саксофонов. Концерт при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт при свечах: Музыка, наполненная волшебством

В мерцающем полумраке и сиянии свечей, в атмосфере таинственности и уюта, состоится незабываемый концерт. Величественный король инструментов, орган, в сочетании с двумя виртуозными саксофонами, создаст гармоничное созвучие, чтобы подарить слушателям вечер, наполненный красотой и вдохновением.

Программа вечера

Программа концерта — это захватывающее путешествие сквозь века и стили. Зрителей ждут произведения, которые расскажут отдельные истории языком музыки. Вечер начнется с величественной Хоральной прелюдии Иоганна Себастьяна Баха и продолжится фантазиями Телемана и Вивальди. Каждое произведение — это уникальный музыкальный опыт, где орган и саксофоны выступают в роли искусных повествователей.

Музыкальные шедевры

  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) - Хоральная прелюдия фа минор
  • Георг Филипп Телеман (1681–1767) - Фантазия для флейты соло ля мажор (в переложении для альт-саксофона)
  • Зигфрид Карг-Элерт (1877–1933) - Nun danket alle Gott
  • Антонио Вивальди (1678–1741) - Концерт для двух скрипок и оркестра ля минор (в переложении для сопрано-саксофона, альт-саксофона и органа)
  • Эжен Жигу (1844–1925) - Токката си минор
  • Дени Бедар (1950*) - Соната для альт-саксофона и органа
  • Jean-Denis Michat - Clos Guinget
  • Фернанда Декрюк - Соната для альт-саксофона и фортепиано, II и III части
  • Эйтор Вилла-Лобос (1887–1959) - Фантазия для сопрано-саксофона и органа
  • Ральф Петерсон - Трио для флейты, кларнета и фортепиано (в переложении для сопрано-саксофона, альт-саксофона и органа)

Исполнители

На сцене выступят:

  • Валерия Флегонтова - сопрано-саксофон
  • Семен Такмаков - альт-саксофон
  • Наталья Лисанова - орган

Детали концерта

Продолжительность: 1 час 20 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше шести лет.

Этот концерт при свечах — это событие для истинных ценителей прекрасного, которое не оставит равнодушным никого!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 августа
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
18:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Органный концерт при свечах «Гении барокко и шедевры мирового органа»
6+
Классическая музыка
Органный концерт при свечах «Гении барокко и шедевры мирового органа»
25 июля в 19:30 Римско-католический храм Святого Станислава
от 900 ₽
6+
Классическая музыка
Алексей Мельников, аб-т №11
24 декабря в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 500 ₽
Московский Стендап на Крыше
18+
Юмор
Московский Стендап на Крыше
16 августа в 19:00 Butcher & Banker
от 1290 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше