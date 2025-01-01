Меню
Новогдний мастер-класс в Северном

Приглашаем вас на увлекательно-новогодний мастер-класс и встречу в Сельском клубе поселка Северный! Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником для творческих душ и любителей традиционного рукоделия.

Создание новогодних игрушек

На мастер-классе участники смогут научиться изготавливать оригинальные новогодние игрушки своими руками. Под руководством опытных мастеров вы освоите различные техники и сможете создать уникальные украшения, которые добавят особую атмосферу в ваш дом. В процессе работы вы не только получите новые навыки, но и зарядитесь праздничным настроением!

Встреча с Дедом Морозом

Кроме того, гостей клуба ждет встреча с Дедом Морозом. Это отличная возможность сделать яркие фотографии, пообщаться с персонажем и насладиться волшебной атмосферой праздника. Не упустите шанс подарить радость себе и своим близким!

Полезная информация

Для участия в мастер-классе предварительная регистрация не требуется. Убедитесь, что у вас будет хорошее настроение и желание творить. С собой можно принести элементы для декора, если вы хотите сделать свою игрушку еще более индивидуальной. Ждем вас в Сельском клубе, чтобы вместе создать атмосферу настоящего праздника!

Декабрь
21 декабря воскресенье
17:00
Бужаровский ДК Москва, Истринский р-н, с. Бужарово, Центральная, 1
от 500 ₽
23 декабря вторник
17:00
Сельский клуб поселка Северный Москва, Истринский р-н, пос. Северный, 24
от 500 ₽
19:00
Сельский клуб поселка Северный Москва, Истринский р-н, пос. Северный, 24
от 500 ₽

