Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Время керамики. К юбилею Валерия Малолеткова
Билеты от 0₽
Киноафиша Время керамики. К юбилею Валерия Малолеткова

Время керамики. К юбилею Валерия Малолеткова

0+
Возраст 0+
Билеты от 0₽

О выставке

Выставка в «Царицыно», посвященная 80-летию Валерия Малолеткова

В «Царицыне» открывается уникальная выставка, приуроченная к 80-летию Валерия Малолеткова — народного художника России и заслуженного деятеля искусств. Экспозиция охватывает более чем полувековую историю его творчества и знакомит зрителей с работами в одном из самых выразительных материалов — глине.

Мир глины и творческих замыслов

В выставке представлено более сотни авторских произведений, включая работы из музейных собраний и личной коллекции художника. Валерий Малолетков, окончивший Строгановское училище в 1969 году, уже в начале своей карьеры стал известен как художник-монументалист. Среди его работ — горельефы для гостиницы «Москва» в Сочи, а также для Палеонтологического музея в Москве.

Монументальные формы и философия искусства

К сожалению, многие монументальные работы художника невозможно увидеть на выставке, так как они занимают свои постоянные места в архитектурных объектах. Однако сам автор подчеркивает, что «керамика — это материал с богатой цветовой и пластической палитрой, позволяющий реализовывать любые творческие замыслы». В произведениях, представленных на выставке, зритель сможет увидеть рельефные пласты, декоративную посуду и портретную скульптуру, все они несут в себе личную философию и переживания художника.

Эмоции, вдохновение и искусство

Каждая работа наполнена эмоциями и опытом, вызванными вдохновением от поездок по таким странам, как Индия, Крым, Египет и Камчатка, а также влиянием музыкальных открытий и литературных предпочтений. Эта выставка погружает в мир эмоций, связанных с изменениями в политической и социальной жизни, а также с новыми веяниями в искусстве.

Купить билет на выставка Время керамики. К юбилею Валерия Малолеткова

Помощь с билетами
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
20 августа четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
21 августа пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
22 августа суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
23 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
24 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
25 августа вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
26 августа среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
27 августа четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
28 августа пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
29 августа суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
30 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
31 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
1 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
2 сентября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
3 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
4 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
5 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
6 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
7 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
8 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
9 сентября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
10 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
11 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
12 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
13 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
14 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
15 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
16 сентября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
17 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
18 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
19 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
20 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
21 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
22 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
23 сентября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
24 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
25 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
26 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
27 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
28 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
29 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
30 сентября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
1 октября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
2 октября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
3 октября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
4 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
5 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
6 октября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
7 октября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
8 октября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
9 октября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
10 октября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
11 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
12 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
13 октября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
14 октября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
15 октября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
16 октября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
17 октября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
18 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
19 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
20 октября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
21 октября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
22 октября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
23 октября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
24 октября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
25 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
26 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
27 октября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
28 октября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
29 октября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
30 октября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
31 октября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
1 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
2 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
3 ноября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
4 ноября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
5 ноября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
6 ноября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
7 ноября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
8 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
9 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
10 ноября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
11 ноября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
12 ноября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
13 ноября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
14 ноября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
15 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
16 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
17 ноября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
18 ноября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
19 ноября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
20 ноября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
21 ноября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
22 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
23 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
24 ноября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
25 ноября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
26 ноября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
27 ноября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
28 ноября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
29 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1

Фотографии

Время керамики. К юбилею Валерия Малолеткова Время керамики. К юбилею Валерия Малолеткова Время керамики. К юбилею Валерия Малолеткова Время керамики. К юбилею Валерия Малолеткова Время керамики. К юбилею Валерия Малолеткова Время керамики. К юбилею Валерия Малолеткова Время керамики. К юбилею Валерия Малолеткова Время керамики. К юбилею Валерия Малолеткова Время керамики. К юбилею Валерия Малолеткова Время керамики. К юбилею Валерия Малолеткова Время керамики. К юбилею Валерия Малолеткова Время керамики. К юбилею Валерия Малолеткова

В ближайшие дни

Мастер-класс на двоих «Мастер высокой печати»
18+
Мастер-класс

Мастер-класс на двоих «Мастер высокой печати»

19 августа в 14:00 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
от 1300 ₽
Мундир для героя
0+
Исторические выставки

Мундир для героя

19 августа в 09:00 Музей военной формы РВИО
Билеты
Мастер-класс "Браслет из бисера и бусин" (2 человека)
6+
Мастер-класс

Мастер-класс "Браслет из бисера и бусин" (2 человека)

19 августа в 15:30 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
от 1700 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше