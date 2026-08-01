Выставка в «Царицыно», посвященная 80-летию Валерия Малолеткова

В «Царицыне» открывается уникальная выставка, приуроченная к 80-летию Валерия Малолеткова — народного художника России и заслуженного деятеля искусств. Экспозиция охватывает более чем полувековую историю его творчества и знакомит зрителей с работами в одном из самых выразительных материалов — глине.

Мир глины и творческих замыслов

В выставке представлено более сотни авторских произведений, включая работы из музейных собраний и личной коллекции художника. Валерий Малолетков, окончивший Строгановское училище в 1969 году, уже в начале своей карьеры стал известен как художник-монументалист. Среди его работ — горельефы для гостиницы «Москва» в Сочи, а также для Палеонтологического музея в Москве.

Монументальные формы и философия искусства

К сожалению, многие монументальные работы художника невозможно увидеть на выставке, так как они занимают свои постоянные места в архитектурных объектах. Однако сам автор подчеркивает, что «керамика — это материал с богатой цветовой и пластической палитрой, позволяющий реализовывать любые творческие замыслы». В произведениях, представленных на выставке, зритель сможет увидеть рельефные пласты, декоративную посуду и портретную скульптуру, все они несут в себе личную философию и переживания художника.

Эмоции, вдохновение и искусство

Каждая работа наполнена эмоциями и опытом, вызванными вдохновением от поездок по таким странам, как Индия, Крым, Египет и Камчатка, а также влиянием музыкальных открытий и литературных предпочтений. Эта выставка погружает в мир эмоций, связанных с изменениями в политической и социальной жизни, а также с новыми веяниями в искусстве.